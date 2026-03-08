عبوة ناسفة أمام منزل زهران ممداني.. والشرطة تعتقل 6 مشتبه بهم

أعلنت شرطة نيويورك أن الجسم الذي أُلقي مساء أمس خلال تظاهرة خارج المقر الرسمي لعمدة المدينة زهران ممداني كان عبارة عن عبوة ناسفة بدائية الصنع.

وقالت مفوضة الشرطة جيسيكا تيش إن العبوة كان يمكن أن تتسبب في إصابات خطيرة أو حتى في وقوع قتلى، مؤكدة أن الشرطة ألقت القبض على ستة مشتبه بهم على خلفية الحادث.

https://x.com/i/web/status/2030420106510270897 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وبحسب التحقيقات الأولية، يشتبه بأن اثنين من المعتقلين، وهما أمير بلاط وإبراهيم قيومي من ولاية بنسلفانيا، قاما بإلقاء العبوة، بينما يدرس المحققون احتمال أنهما تصرفا بتأثير من تنظيم داعش.

من جانبه، أدان عمدة نيويورك الحادث قائلاً إن "محاولة استخدام عبوة ناسفة لإيذاء الآخرين ليست مجرد جريمة، بل عمل مشين ويتناقض تماماً مع قيمنا".