بصورة مفاجئة: بيرو تقطع علاقتها مع المكسيك لهذا السبب

أعلنت حكومة بيرو مساء الاثنين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المكسيك، وذلك عقب قرار مكسيكو سيتي منحَ اللجوء السياسي لرئيسة الوزراء البيروفية السابقة بيتسي تشافيز، التي تخضع لتحقيق بتهمة التورط في محاولة تمرّد فاشلة.

PERUVIAN FOREIGN AFFAIRS MINISTRY / AFP

وقال وزير الخارجية البيروفي هوغو دي زلايا إن تصرّف المكسيك "عملٌ غير ودي"، مؤكدًا أنه يضاف إلى حالة التوتر القائمة بين البلدين. واتهم مكتب الرئيس البيروفي، خوسيه جاري، الحكومة المكسيكية بـ"التدخل المتكرر" في الشؤون الداخلية لبيرو.

وتواجه تشافيز اتهامات بمساعدة الرئيس السابق بيدرو كاستيو في محاولته عام 2022 إعلان حالة الطوارئ وحلّ البرلمان، ما أدى إلى عزله واعتقاله. وتطالب النيابة العامة في بيرو بفرض عقوبة تصل إلى 25 عامًا من السجن بحقها.

من جانبها، أعربت الحكومة المكسيكية عن أسفها لقرار بيرو، ووصفت الخطوة بأنها "مبالغ فيها وغير متناسبة"، مؤكدة أن منح اللجوء لتشافيز تم وفقًا للقانون الدولي. كما جدّدت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، دعمها للرئيس المخلوع كاستيو، معتبرةً أنه "ضحية انقلاب"، فيما تقيم زوجته وأطفاله في المكسيك منذ أواخر عام 2022.