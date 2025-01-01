الولايات المتحدة: 10 قتلى في هجوم بالدهس وإطلاق نار خلال احتفالات العام الجديد

هجوم في نيو أورليانز: قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص و30 جريحا في هجوم دهس وإطلاق نار في نيو أورلينز. بدأ الحدث اليوم (الأربعاء)، عندما حوالي الساعة 3:30 ليلاً بالتوقيت المحلي، بينما كان الناس يقضون وقتهم في الاحتفال بالعام الجديد، انطلقت شاحنة بسرعة عالية وسط الحشد في شارع بوربون المزدحم. ثم نزل السائق من الشاحنة وبدأ في إطلاق النار. ورد ضباط الشرطة المتواجدون هناك بإطلاق النار، ولم يتم القبض على مطلق النار. أعلن عمدة نيو أورليانز وقوع "هجوم إرهابي".

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ووصف شهود عيان احتفالات رأس السنة التي تحولت إلى رعب: "كل ما رأيته هو شاحنة تدهس الجميع على الجانب الأيسر من الرصيف في شارع بوربون"، حسبما قال كيفن جارسيا. وأضاف: "طارت جثة نحوي".

وقالت وايت ديفيس، 22 عاماً، من ولاية لويزيانا، إن الحادث وقع أثناء تواجدها في ملهى ليلي: "بدأ الجميع بالصراخ والركض إلى الوراء. "عندما سمحوا لنا أخيراً بالخروج من النادي، أشارت لنا الشرطة إلى أين نذهب وطلبت منا إخلاء المنطقة بسرعة".وتحدثت عن المشاهد القاسية التي رأتها: "رأيت العديد من الجثث التي لم يكن لديهم حتى الوقت لتغطيتها، والكثير من الأشخاص الذين تلقوا الإسعافات الأولية".