الولايات المتحدة: 10 قتلى في هجوم بالدهس وإطلاق نار خلال احتفالات العام الجديد

هجوم في نيو أورليانز: قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص و30 جريحا في هجوم دهس وإطلاق نار في نيو أورلينز. بدأ الحدث اليوم (الأربعاء)، عندما حوالي الساعة 3:30 ليلاً بالتوقيت المحلي، بينما كان الناس يقضون وقتهم في الاحتفال بالعام الجديد، انطلقت شاحنة بسرعة عالية وسط الحشد في شارع بوربون المزدحم. ثم نزل السائق من الشاحنة وبدأ في إطلاق النار. ورد ضباط الشرطة المتواجدون هناك بإطلاق النار، ولم يتم القبض على مطلق النار. أعلن عمدة نيو أورليانز وقوع "هجوم إرهابي".

