مصافحة انتهت بجدالات لا نهاية لها: ملخص المواجهة الرئاسية العاصفة بين كامالا هاريس ودونالد ترامب

اللحظة التي كانت أميركا كلها تنتظرها: خاضت كامالا هاريس ودونالد ترامب الليلة (الأربعاء) المواجهة الرئاسية الأولى والوحيدة في السباق على رئاسة الولايات المتحدة. جرت احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين خارج القاعة في فيلادلفيا. لم يكن الحدث مخيبا للآمال وكان عاصفا بشكل خاص، على الرغم من تصافحهما في البداية.

في نهاية الجزء الأول تحدث المرشحان عن القتال في قطاع غزة والأوضاع في الشرق الأوسط. وقالت المرشحة الديمقراطي: "دعونا نفهم كيف وصلنا إلى هنا. في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، قامت حركة حماس، وهي منظمة إرهابية، بذبح 1200 إسرائيلي. كان الكثير منهم من الشباب في مهرجان موسيقي. وتعرضت النساء للاغتصاب بطريقة صادمة.قلت حينها وسأقول الآن إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ومن المهم كيف تفعل ذلك. وصحيح أيضًا أن عددًا كبيرًا جدًا من الفلسطينيين الأبرياء قد ماتوا. أطفال وأمهات.هذه الحرب يجب أن تتوقف فوراً، والطريقة التي ستتوقف بها هي وقف إطلاق النار وإنقاذ الرهائن. نحن نعمل على مدار الساعة أيضًا لتمهيد الطريق لحل الدولتين. يجب أن يكون هناك أمن للإسرائيليين والفلسطينيين. سأتأكد دائمًا من أن إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها، خاصة في كل ما يتعلق بإيران وأذرعها. لكن حل الدولتين أمر بالغ الأهمية".

ورد ترامب قائلا: "لو كنت رئيسا، لما بدأ هذا على الإطلاق. لم تكن روسيا لتغزو العالم، أنا أعرف بوتين وأوكرانيا وملايين الأشخاص قتلوا هناك، الناس لا يفهمون ما يحدث حقا هناك. إنها تكره إسرائيل،ولم تقابل نتنياهو لأنها كانت في حفل أخوية جامعية. إذا أصبحت رئيسة، فإن إسرائيل لن يكون لها وجود في غضون عامين. أتمنى أن أكون مخطئا، لكنني لم أخطئ حتى الآن. كما أنها تكره العرب، المكان كله سوف ينفجر، وسوف تختفي إسرائيل. سأنهي هذا بسرعة، وكذلك روسيا وأوكرانيا، سأنتهي منه حتى قبل أن أتولى منصبي".

وأضافت نائب الرئيس: "هذا غير صحيح، فهو يعرف ذلك أيضًا، إنه يحاول صرف انتباهنا عن حقيقة أنه ضعيف في السياسة الخارجية ويحب الديكتاتوريين. من المعروف أنه يريد أن يصبح ديكتاتورًا في اليوم الأول،يمكن لبوتين أن يفعل ما يريد، وأن الغزو الروسي لأوكرانيا كان "رائعًا"، ورسائل الحب مع كيم جونغ أون وهؤلاء الدكتاتوريين يريدون انتخابك لأنه من الواضح أنهم قادرون على التلاعب بك بالمجاملات. لقد أخبرني الكثير من القادة العسكريين الذين عملوا معك أنك محرج".

السؤال الأول يتعلق بالاقتصاد وتكاليف المعيشة، هل الأميركيون في وضع أفضل مما كانوا عليه قبل 4 سنوات؟ هاريس: "أنا الوحيدة هنا مع خطة لرفع مستوى الطبقة الوسطى. ولهذا السبب لدي خطة تسمى ’خطة الفرص’. لدينا نقص في المعروض بالضبط وهو مكلف للغاية. تحتاج العائلات الشابة إلى الدعم وأعتزم منحهم مزايا ضريبية حتى يتمكنوا من شراء أمور أساسية. أحد هواياتي هو الأعمال الصغيرة، وكانت والدتي صاحبة شركة صغيرة. خطتي هي منح إعفاء ضريبي قدره 50 ألف دولار للشركات الصغيرة، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد. يريد خصمي منح مزايا ضريبية للأغنياء وأن يكلفوا الشعب الأمريكي ثروة هائلة".

أجاب ترامب: "أولا وقبل كل شيء، ليس لدي ضريبة مبيعات وهي تعرف ذلك. نحن نفرض تعريفات جمركية على الدول الأخرى، وسوف يعيدون لنا الأموال في نهاية المطاف. لقد أخذت المليارات من الصين بسبب الضرائب التي فرضتها. كان لدينا اقتصاد رهيب بسبب التضخم، المعروف باسم جزازة الاقتصادات. المهاجرون يسيطرون على البلدات والمباني، ويدخلون بطريقة عنيفة. هؤلاء هم الأشخاص الذين جلبتهم هي وبايدن إلى بلدنا وهم المجرمون على أعلى مستوى لقد أنشأت واحدًا من أفضل الاقتصادات على الإطلاق".

وأضافت المرشحة الديمقراطي: "ترامب ترك لنا كارثة، وأريد البناء على آمال الشعب الأمريكي. ستسمعون منه الكثير من الأكاذيب والشكاوى والإهانات الليلة. ستسمعون منه الكثير من الأكاذيب والشكاوى والإهانات. أنتم ستسمعون عن خطة تسمى مشروع 2025 والتي ينوي تنفيذها." أجاب منافسها: "ليس لدي أي علاقة بمشروع 2025. لا يعلم الجميع ما سأفعله، خفض الضرائب وتحسين الاقتصاد. لقد قمنا بعمل رائع مع الوباء، لقد منحناهم اقتصادًا هائلاً. إنهم يمنحونني الفضل في الجيش وأشياء كثيرة".

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السؤال الثاني يتعلق بالخطة الاقتصادية، وواصل ترامب الهجوم: "ليس لديها فلسفة، لقد سرقتها مني. إنها ماركسية، والدها محاضر ماركسي (استندت هاريس على يدها ونظر إلى ترامب)انظروا إلى ما يفعلونه ببلدنا، فالكثير منهم مجرمون. الهجرة السيئة هي أسوأ شيء يمكن أن يحدث لبلدنا. يبدو أنهم يكرهون بلادنا".

تطرق السؤال التالي إلى إحدى القضايا الأكثر حساسية في الولايات المتحدة - الحق في الإجهاض. وقال ترامب: "الديمقراطيون لديهم اقتراح بالإجهاض بالشهر التاسع، قالوا إن الطفل سيولد وسنقرر ماذا نفعل به. إنهم متطرفون، نائبها متطرف، يقول إن الإجهاض في الشهر التاسع جيد تمامًا والإعدام بعد ولادة الطفل جيد تمامًا. لقد ظلوا لسنوات يحاولون إلغاء قضية رو ضد وايد، وأنا أؤمن بالحالات الاستثنائية وكان ريغن يعتقد أن ذلك مهم جدًا أيضًا، لكننا تمكنا من الحصول عليه (إلغاء قضية رو ضد وايد) هذا مزق بلادنا لمدة 52 عامًا، وكان الجميع يريدون إعادتها إلى الولايات الجمهورية والديمقراطية. تحتاج كل ولاية إلى التصويت، فهي ليست عالقة في الحكومة الفيدرالية، ويتطلب الأمر الشجاعة للقيام بذلك".

ردت هاريس: "قلت إنك ستسمع الأكاذيب الليلة. اختار ترامب قضاة لإلغاء قضية رو ضد وايد، وهذا بالضبط ما فعلوه. هناك حظر على الإجهاض بكل ولاية، مما يجعل الإجهاض مسألة جنائية بالنسبة للأطباء. لا توجد استثناءات لسفاح القربى أو الاغتصاب. لا يتمتع الضحايا بأي حقوق فيما يتعلق بجسدهم بعد الاغتصاب، إنه أمر فظيع ولا ينبغي للحكومة أن تكون هي التي تخبر النساء بما يجب أن يفعلنه بأجسادهن".

وفيما يتعلق بالهجرة، قالت هاريس: "أنا الوحيدة في هذه المنصة التي رفعت دعاوى قضائية ضد المنظمات الدولية فيما يتعلق بالاتجار بالبشر والأسلحة. وعمل الكونجرس الأمريكي على اقتراح من الحزبين، والذي أيدته، يمكن أن يوقف تدفق عقار الفنتانيل إلى البلاد، وزيادة عدد العملاء على الحدود.الرئيس السابق يفضل الركض وراء مشكلة بدلاً من حلها. سأفعل شيئًا غير عادي، سأدعوكم لمشاهدة عرضه. يتحدث هناك عن هانيبال ليكتر، ومزارع الرياح التي تسبب السرطان، والأشخاص الذين يغادرون مبكرًا بسبب الملل. إنه لا يتحدث عنكم، عما تريدون. أنتم تستحقون رئيسًا يعتني بك".

وقال ترامب ردا على ذلك: "الناس لا يذهبون إلى تجمعها، إنها تدفع للناس وتحضرهم في الحافلات. الناس لا يغادرون تجمعاتي، لدينا تجمعات مذهلة لأن الناس يريدون استعادة بلادهم. ما فعلناه بهذا البلد من خلال السماح لملايين وملايين الأشخاص بالقدوم... في سبرينغفيلد يأكلون الكلاب والقطط! الحيوانات الأليفة لأولئك الذين يعيشون هناك. سبب مجيئهم هو أنهم يحبون ما سأقوله. إنها تدمر هذا البلد، وسنكون فنزويلا بالمنشطات".

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وتابع ترامب حديثه عن الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة: "عدد المهاجرين غير الشرعيين مرتفع بسببهم. إنهم يسمحون للإرهابيين ومجرمي الشوارع وتجار المخدرات بالدخول. إنهم الآن هنا، ويتم إخبارهم من قبل بلدانهم مثل فنزويلا، ’لا تعودوا، سوف نقتلكم’. الجريمة في فنزويلا انخفضت، لماذا؟ لأنهم هنا. ربما فعلوا ذلك لأنهم يعتقدون أنهم سيحصلون على الأصوات بهذه الطريقة. لقد دمروا نسيج مجتمعنا، الملايين من الناس. الجريمة تنخفض في جميع أنحاء العالم، باستثناء هنا. الجريمة هنا تحتفل، ولدينا نوع جديد من الجرائم اسمه ’جريمة الهجرة’. مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يدرج بيانات في تقاريره، وهذا احتيال".

ردت هاريس: "هذا يأتي من شخص تمت مقاضاته بتهمة ارتكاب جرائم وثائق سرية، والتحرش الجنسي، والتدخل في الانتخابات، وأكثر من ذلك بكثير. إنه يحاكم هذه الأيام. ومن المهم الانتقال من هذا الخطاب والحديث عما يجب القيام به بشأن أزمة الإسكان، لدعم الشركات الصغيرة. لقد سئم الشعب الأمريكي من هذه الحجج ".

ورد ترامب على هذه الاتهامات وقال: "لقد فزت بكل هذه القضايا وسأستمر، كلها مزيفة. هم الذين أجبروا النيابة العامة على ملاحقتي. لقد وجد بايدن مذنباً في قضية الوثائق الخاصة به. بالنسبة لي انتهى الأمر بـ نصر كامل. ملفات مزيفة". وأضافت خصمه: "قضت المحكمة العليا مؤخرًا بأن الرئيس السابق سيكون لديه حصانة قانونية تقريبًا إذا دخل البيت الأبيض مرة أخرى. فهو الذي قال إنه ’سيوقف’ الدستور. وسيستخدم النظام القضائي لملاحقة منافسيه السياسيين. ستفهمون ماذا يعني أن يعود ترامب إلى البيت الأبيض دون أن يتم توقيفه".

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كان السؤال التالي حول اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2020. قال الرئيس السابق: "لم يُقتل أحد من جانبهم، طلبت من الناس العودة إلى منازلهم بهدوء. آشلي بابيت (أحد المتظاهرين الذين اقتحموا الكونجرس) تم إطلاق النار عليها وقتلت. وماذا عن الأشخاص الذين يسمحون لهم بدخول البلاد؟ متى سيقاضي الأشخاص الذين أشعلوا النار في سياتل؟. لم يكن لي أي علاقة بما حدث، لقد طلبوا مني أن ألقي كلمة. لقد أبلغت نانسي بيلوسي وعمدة واشنطن العاصمة. أخبرتهم أن هذا سيكون تجمعًا كبيرًا، ليس من تنظيمي، بل من تنظيم آخرين. أردت أن توفر لي الأمن، بيلوسي قالت لا وتحملت المسؤولية، ولم تقم بعملها".

هاريس: "لقد كنت هناك في ذلك اليوم عندما حرض رئيس الولايات المتحدة حشدًا غاضبًا على مهاجمة عاصمة بلادنا وتدنيسها. وأصيب أكثر من 140 ضابط شرطة في ذلك اليوم، وتوفي بعضهم. لقد تم طرده بسبب ذلك. إنها ليست منفصلة، تذكروا شارلوتسفيل. حشد غاضب يحمل المشاعل ويردد هتافات الكراهية المعادية للسامية. نحن بحاجة إلى إنهاء الفوضى والموقف المتمثل في مهاجمة أسس الديمقراطية لأنك لا تحب النتيجة. وقال ترامب إنه سيكون هناك حمام دم إذا لم تنته الانتخابات بالطريقة التي يريدها. دعونا نمضي قدما، دعونا نمهد للمستقبل ".

وفيما يتعلق بسؤال ما إذا كنت تريد أن تفوز أوكرانيا بالحرب ضد روسيا، قال ترامب: "أريد أن تنتهي الحرب. الأرقام أسوأ بكثير مما تعتقدون.يمتلك بوتين أسلحة نووية، ولا أحد يفكر في ذلك على الإطلاق. ربما سيستخدمها، لا أحد يحب أن يتحدث عنها. أرسلوها للتفاوض، وبعد ثلاثة أيام قام (بوتين) بالغزو. تم إرسالها للتفاوض مع زيلينسكي وبوتين، وقد حدث ذلك. إنها أسوأ نائب رئيس، وهو أسوأ رئيس. إنها مفاوض رهيب. من مصلحة الولايات المتحدة أن تنتهي الحرب".

وردت هاريس: "أولا، من المهم تذكير الرئيس السابق بأنك لا تترشح ضد بايدن، أنت تترشح أمامي. أعتقد أن ترامب سيستسلم ببساطة ولهذا السبب ستنتهي الحرب. التقيت مع زيلينسكي قبل أيام قليلة من غزو روسيا، التي تحاول تغيير الحدود من خلال الحرب، وشاركته المعلومات الاستخبارية الأمريكية التي من شأنها أن تساعده في حماية أوكرانيا، ومن خلال عملنا في أوروبا، تمكنا من حشد الدعم لأوكرانيا ولو كان هو رئيساً لكان بوتين يجلس في كييف. ونحن ندرك أهمية التحالف العسكري الناتو أكثر من أي وقت مضى، كما أننا حافظنا على القدرات الدفاعية لأوكرانيا. كان بوتين سيجلس في كييف وعيناه على بولندا. تعال وأخبر البولنديين الموجودين في بنسلفانيا عن مدى سرعة استسلامك للديكتاتور، وأنه سيأكلك دون ملح".

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وفي النهاية سُئل الاثنان عن مسألة العرق. وقال المرشح الجمهوري فيما يتعلق بالعرق: "لا أعتقد أنه من الصواب التعليق على العرق ولا يهمني من أي عرق هي. ما تريد أن تكون فلتكن. أنا لا أعرف. سأقول ما قرأته، قرأت أنها ليست سوداء، ثم قرأت أنها سوداء وهذا جيد، كلاهما بخير، الأمر متروك لها".

هاريس: "أعتقد أنها مأساة أن يكون لدينا شخص يريد أن يصبح رئيسًا، وقد استخدم العرق باستمرار طوال حياته المهنية لتقسيم الشعب الأمريكي. لدينا المزيد من القواسم المشتركة ولا نريد هذا النهج الانفصالي، خاصة فيما يتعلق بهذه القضية".

وفيما يتعلق بخطط التأمين الصحي، قال ترامب: "أوباما – كير كانت سيئة. نحن نعمل على أمور وسنستبدلها. لقد ورثت نظام أوباماكير لأن الديمقراطيين رفضوا استبداله. كان بامكاني اتخاذ قرار عندما كنت رئيسا، إما أن أتركه يتعفن أو أحتفظ به. لدي أفكار لخطط. أنا لست الرئيس الآن. سنقوم باستبداله بشيء أفضل وأرخص، وسوف تسمعون عنه قريبًا.

هاريس: "أنا أؤيد خيارات التأمين الخاص، لكن النظام الحالي يحتاج إلى الحفاظ عليه. يجب أن أشير إلى ما قيل في الماضي - نحن لا ننوي أخذ أسلحة أحد".

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ولخصت هاريس في كلمتها الختامية قائلة: "لقد سمعتم رؤيتين الليلة، إحداهما تريد إعادتنا إلى الوراء والأخرى إلى الأمام. لن نعود إلى الوراء. لدينا الكثير من القواسم المشتركة ويمكننا رسم مسار جديد للأمام.

وتتضمن الرؤية هذه خطة، تفهم تطلعات ورغبات الشعب الأمريكي. هذا هو الرئيس المطلوب الآن، والذي يضعكم أمامه. أنوي التركيز على جميع الأميركيين وما يمكننا القيام به في السنوات العشر والعشرين المقبلة لبناء أميركا".

ترامب: "لقد قالت للتو إنها ستفعل كل ما يتطلبه الأمر، لماذا لم تفعل ذلك لمدة 3.5 سنوات؟ يجب أن تغادر الآن، وتوحد الجميع في البيت الأبيض في الكابيتول وتفعل الأشياء التي تريدها ولكنك لن تفعليها، أنت تؤمنن بأشياء لا يؤمن بها الأمريكيون. نحن أمة فاشلة، يسخرون منا في جميع أنحاء العالم. يأتي القادة من جميع أنحاء العالم لرؤيتي ولا يفهمون ما حدث لنا. لقد فعلوا (الإدارة) أشياء فظيعة، وأسوأ شيء هو السماح للملايين بالدخول إلى هنا، وكثير منهم مجرمون وهم يدمرون بلدنا، أسوأ رئيس وأسوأ نائب رئيس في تاريخ البلاد