فلوريدا تعلن: "الإخوان المسلمون" وتحالف ’كير’ الإسلامي- منظمات إرهابية

أعلن حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، ليل الأحد - الاثنين، إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الولاية للمنظمات الإرهابية الأجنبية. كما صنّف تحالف الحقوق المدنية للشؤون الإسلامية (كير CAIR ) منظمة إرهابية أجنبية. ودخل القرار حيز التنفيذ فورًا.

بموجب أمر الحاكم، يُطلب من وكالات فلوريدا أن تتخذ جميع التدابير القانونية لمنع الأنشطة غير القانونية لهذه المنظمات، بما في ذلك سحب الحقوق أو الموارد من كل من يقدم الدعم المادي لها.

القرار يأتي بعد أن أعلن أيضًا حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، الشهر الماضي عن هاتين المنظمتين كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين.

كما هو معروف، في الشهر الماضي وقع رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، على أمر رئاسي يوجه إدارته لتحديد ما إذا كان يجب تصنيف بعض فروع حركة "الإخوان المسلمين" كمنظمات إرهابية أجنبية. وقد لمح وزير الخارجية، ماركو روبيو، بالفعل إلى أن خطوات مشابهة لتلك التي اتخذتها تكساس وفلوريدا "قيد التنفيذ" على المستوى الفيدرالي.

وفي السياق نفسه، قال أيضًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيعمل على إخراج الحركة عن القانون. وفي حزب القائمة العربية الموحدة ، المنبثق عن الحركة، أعربوا عن غضبهم من تصريح نتنياهو وقالوا إن القرار "يمس بالديمقراطية".