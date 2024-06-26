بوليفيا: قائد الجيش يقود محاولة انقلاب عسكري"ستكون هناك حكومة جديدة"

أعلن قائد الجيش البوليفي خوان خوسيه زونيغا، مساء اليوم الأربعاء، أن"جميع القوات في حالة تعبئة واستنفار وتطالب بتغيير كامل للحكومة"،مشيرا إلى أنه "ستكون هناك حكومة جديدة والجيش لا يزال يعترف بالرئيس قائدا له"، فيما أدان الرئيس البوليفي لويس آرسي"التحركات غير النظامية لوحدات معينة من الجيش البوليفي ويجب احترام الديمقراطية".

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ودعا لويس آرسي في رسالة على حسابه على منصة"إكس" إلى "احترام الديمقراطية"، فيما عرض التلفزيون البوليفي دبابتين وعددا من العسكريين أمام قصر الحكومة.

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ومن جهته ندد الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس في رسالة على حسابه على "إكس" بتحرك الجيش في ساحة موريللو خارج القصر، واصفاً ذلك بأنه انقلاب "قيد الإعداد".

وطالب رئيس هندوراس دول الجوار بإدانة "الانقلاب الإجرامي" في بوليفيا

وفي السياق أفادت معلومات بان "دبابة ضربت مدخل القصر الوطني في بوليفيا وجنود دخلوا المبنى في لاباز"، وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي جنودا مدججين بالسلاح ومركبات مدرعة يتجمعون في ساحة بلازا موريلو بالعاصمة.