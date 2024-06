بوليفيا: قائد الجيش يقود محاولة انقلاب عسكري"ستكون هناك حكومة جديدة"

أعلن قائد الجيش البوليفي خوان خوسيه زونيغا، مساء اليوم الأربعاء، أن"جميع القوات في حالة تعبئة واستنفار وتطالب بتغيير كامل للحكومة"،مشيرا إلى أنه "ستكون هناك حكومة جديدة والجيش لا يزال يعترف بالرئيس قائدا له"، فيما أدان الرئيس البوليفي لويس آرسي"التحركات غير النظامية لوحدات معينة من الجيش البوليفي ويجب احترام الديمقراطية".

https://x.com/i/web/status/1806059224624980292