المشتبة بقتل تشارلي كيرك تباهى بمواقع التواصل :"كان هذا أنا"

قد يعجبك أيضًا -

تايلر روبنسون، المشتبه به في قتل تشارلي كيرك، اعترف أمام أصدقائه على الشبكة بأنه هو الشخص الذي أطلق النار وأدى إلى مقتله، وذلك وقت قصير قبل أن يسلم نفسه للسلطات - هكذا أفيد مساء أمس (الاثنين) في "واشنطن بوست".

مصدران مطلعان على التفاصيل أبلغا الصحيفة أنه في الرسالة من حساب المتهم كُتب: "مرحبا يا أصدقاء، لدي أخبار سيئة لكم". قال روبنسون لاحقا: "كنت في جامعة يوتا الليلة الماضية، أنا آسف على كل هذا". أُرسلت الرسالة قبل حوالي ساعتين من الإعلان الرسمي عن اعتقاله.

تم إرسال هذه الرسالة من حساب روبنسون إلى مجموعة خاصة صغيرة مع أصدقائه على الشبكة. شخص كان في هذه المجموعة ، وطلب البقاء مجهول الهوية أكد أن هذه الرسالة بالفعل أُرسلت من قبل المشتبه به. موقع الإنترنت "ديسكورد"، الذي تواصلت فيه المجموعة، زوّد السلطات الأمريكية بنسخة من اعتراف روبنسون. نقل مصدر لصحيفة "واشنطن بوست" أن الموقع "يعمل بتعاون وثيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي". قبل ذلك، أعلنت "ديسكورد" أنها لم تجد أي دليل على أن روبنسون خطط أو روّج للعنف على منصتها.

وفي هذا السياق، قال رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، إن المحققين عثروا على أدلة DNA تربط تايلر روبنسون بإطلاق النار على تشارلي كيرك. وقال إن الحمض النووي للمشتبه به وُجد على منشفة كانت ملفوفة حول السلاح الذي يُعتقد أنه استُخدم في إطلاق النار. في الولايات المتحدة يقولون إن المشتبه به قفز من سطح أحد المباني قبل أن يفر من المنطقة. وبحسب أقوالهم، واصل طريقه إلى غابة قريبة حيث ترك السلاح هناك. وقالت الشرطة المحلية إنه لم يتعاون مع التحقيق.