أعلنت جامعة كولومبيا في نيويورك، التي تتصدر الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية، أنها بدأت الثلاثاء في إجراءات فصل الطلاب من صفوف الدراسة الجامعية على ضوء عدم انصياعهم لأمر إخلاء خيام الاحتجاج التي أقاموها في حرم الجامعة.

وقال بن تشانغ، نائب رئيس الاتصالات في جامعة كولومبيا: "اليوم، بدأت جامعة كولومبيا في تعليق دراسة الطلاب كجزء من هذه المرحلة التالية من جهودنا لضمان السلامة في الحرم الجامعي لدينا".

وبعثت جامعة كولومبيا برسالة للمحتجين صباح الإثنين، حذرت فيها بفصل الطلاب الذين سيرفضون مغادرة الخيام بحلول الساعة 18 بتوقيت غرينتش والتوقيع على نموذج يقر بمشاركتهم في الاحتجاج، وقالت إنهم لن يكون بمقدورهم إكمال الفصل الدراسي بصورة جيدة.

ووفق سكاي نيوز فقد قالت رئيسة الجامعة نعمت مينوش شفيق في بيان بأن جامعة كولومبيا لن تسحب استثماراتها في الأصول التي تدعم الجيش الإسرائيلي، وهو مطلب رئيسي للمحتجين، لكنها عرضت الاستثمار في الصحة والتعليم في غزة وتحسين الشفافية بخصوص الممتلكات الاستثمارية المباشرة التابعة للجامعة.

AP Photo/Mary Altaffer

وقالت الجامعة إن الطلاب الذين وافقوا على مغادرة المعسكر سيكونون قادرين على إنهاء الفصل الدراسي قبل نهاية الإنذار النهائي، في حين سيتعرض الطلاب الذين لم يستجيبوا لمطلب الإخلاء لتعليق الدراسة ولن يكونوا مؤهلين لإكمال الفصل الدراسي أو الدراسات الجامعية، وسيتم حرمانهم من الوصول إلى الحرم الجامعي ومهاجع الطلبة وأدانت الجامعة الهتافات المعادية للسامية التي يتم ترديدها خلال المظاهرات، ووصفتها بأنها "ببساطة مثيرة للاشمئزاز" وأضافت أن الغرباء "تسللوا إلى الحرم الجامعي وساهموا في خلق البيئة المعادية".