قتيل في حادث إطلاق نار في نيو هامبشير - "صرخوا: حرروا فلسطين"

قُتل شخص واحد وأصيب عدد آخر الليلة الماضية (بين السبت والأحد) في حادثة إطلاق نار في نادي الريف "سكاي ميدو" في مدينة ناشوا بولاية نيوهامبشير. ووفقاً لشاهد عيان في المكان، صرخ المشتبه به "حرروا فلسطين" قبل أن يطلق النار باتجاه الضيوف.

أكدت شرطة ناشوا على منصة X: "كاميرات المراقبة أكدت أن هناك مطلق نار واحد فقط وهو الآن معتقل"، وأضافت: "الموقع لا يزال قيد التحقيق النشط، لكن لا يوجد خطر إضافي على الجمهور." ووفقًا لشهود عيان، كان هناك حفل زفاف في المكان - لكن لا يبدو أن إطلاق النار كان مرتبطًا بالحدث.