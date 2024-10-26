هل آلات التصويت متحيزة؟ انتشار مزاعم عن تزوير الانتخابات في الولايات المتحدة

الانتخابات الرئاسية الأمريكية: مع بدء التصويت المبكر في انتخابات تكساس هذا الأسبوع، ظهرت مزاعم على الإنترنت عن تزوير الأصوات في مقاطعة تارانت، وهي أيضًا واحدة من أكثر المقاطعات اكتظاظًا بالسكان في الولاية.

وعلم لاحقًا أن مسؤولي الانتخابات دحضوا هذه المزاعم وأرجعوا الأمر إلى خطأ بشري وتم تصحيحه وأكد عدم وجود دليل على تزوير الأصوات. وقد تم تقديم ادعاءات كاذبة مماثلة في تينيسي وجورجيا، حيث نسب المسؤولون في كل من تلك الولايات أيضًا أخطاء التصويت إلى الناخبين.

وقال خبراء أمنيون لشبكة سي بي إس نيوز إن الادعاءات غير الموثقة بوجود آلات تغيير الأصوات تم تداولها لسنوات، وبينما تحتوي هذه الآلات على نقاط ضعف محتملة، لا يوجد دليل على اختراق الآلات أو برمجتها لتغيير بطاقات الاقتراع.