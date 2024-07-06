بايدن يتشبث بالبقاء في سباق الرئاسة مع تزايد الأصوات المطالبة بتنحيه: "أدير العالم وليس مجرد حملة انتخابية"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة إنه لا يحتاج إلى الخضوع لتقييم طبي مستقل يُظهر للناخبين قدرته على تولي مسؤولية رئاسة الولايات المتحدة لولاية جديدة، ورفض دعوات بعض الديمقراطيين إلى التنحي للسماح لمرشح أكثر قوة بمنافسة الجمهوري دونالد ترامب، معتبراً أنه "يدير العالم وليس مجرد حملة انتخابية".

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة ABC الإخبارية الأميركية، الجمعة، إن أدائه السيء في المناظرة الرئاسية التي أجراها مؤخراً مع منافسه الجمهوري دونالد ترمب، كان بسبب شعوره بالإرهاق، مؤكداً: "لا توجد مؤشرات على وجود حالة خطيرة".واعتبر أنه "نفس الرجل فيما يتعلق بالإنجازات، قائلاً: "أنا الذي وضعت خطة السلام في الشرق الأوسط والتي قد تؤتي ثمارها قريباً، وأنا الذي قام بتوسيع حلف الناتو، وأنا الذي ساعد على نمو الاقتصاد، فكل الأمور الفردية التي تمت كانت إما أفكاراً خاصة بي، أو قمت بتنفيذها".

وفي سؤال بشأن استعداده للخضوع لتقييم طبي مستقل، يتضمن إجراء اختبارات عصبية ومعرفية ونشر نتائجه للشعب الأميركي، رد بايدن: "الاختبار المعرفي أمر به كل يوم، كل يوم أجري هذا الاختبار، فكما تعلمون، أنا لا أخوض حملة انتخابية فحسب، بل أدير العالم، وهذه ليست مبالغة، ولكننا الأمة الأساسية في العالم".

وأشار بايدن إلى أنه يجري محادثات مع كبار المسؤولين في العالم، بالإضافة إلى "العمل في أوروبا لتوسيع حلف شمال الأطلسي"، و"التعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، و"إنشاء تحالف أوكوس مع بريطانيا وأستراليا"، و"إقناع اليابان بزيادة إنفاقها العسكري" بالإضافة إلى "إقناع شركات كورية جنوبية باستثمار مليارات الدولارات في الولايات المتحدة". وقال: "لا يوجد يوم أقضيه دون اتخاذ مثل هذه القرارات".

وأصرّ بايدن مرة أخرى، على أن المناظرة الرئاسية مع ترمب كانت مجرّد "ليلة سيئة"، نافياً وجود"مؤشرات على حالة خطيرة" باعتبار أنه كان "مرهقاً فقط".ويرى بايدن أنه لم يصبح أكثر ضعفاً مما كان عليه في عام 2020، مشيراً إلى أنه يخضع للتقييم بشكل مستمر من قبل أطبائه الشخصيين، وقال: "أُجري اختباراً عصبياً كاملاً كل يوم، وكذلك فحصاً جسدياً كاملاً، وكما تعلمون كنت في مركز والتر ريد مؤخراً لإجراء فحوصات بدنية"، مضيفاً: "هم لا يترددون في إبلاغي في حال كان هناك خطأ ما".

وتابع: "هل يمكنني أن أركض لمسافة 100 في 10 ثوانٍ الآن؟ لا، لكنني ما زلت في حالة جيدة".

واعتبر بايدن أنه الشخص الأنسب الذي بإمكانه هزيمة الرئيس السابق في انتخابات نوفمبر المقبل، كما اتهم ترمب بـ"الكذب 28 مرة" خلال المناظرة الرئاسية الأخيرة.

وقال بايدن، إنه بعد هذه المناظرة "حضرت 10 فعاليات كبرى متتالية، بما في ذلك فعالية انتخابية استمرت حتى الساعة الثانية صباحاً بعد انتهاء المناظرة"، و"حضور فعاليات في نورث كارولينا، وفي جورجيا، وفعاليات أخرى، والتي حضرتها حشود كبيرة، وكان هناك ردود فعل هائلة، ولم تكن هناك زلات، لكن تلك الليلة كانت مجرد ليلة سيئة، ولا أعرف سبب ذلك".