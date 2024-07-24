في قلب العاصفة: رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيلقي كلمة أمام الكونجرس الأمريكي الليلة

في خضم الحرب وفي قلب العاصفة: يلقي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كلمة أمام الكونغرس الأميركي مساء اليوم (الأربعاء الساعة 21:00 بتوقيت القدس)، على خلفية إعلان الرئيس جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي . وحتى الآن أعلن 40 عضوا في الكونجرس أنهم لن يحضروا الخطاب لسبب أو لآخر. وبعد الظهر، أعلنت نانسي بيلوسي أنها لن تحضر الخطاب، لكنها ستلتقي بعائلات الرهائن الذين انضموا إلى الرحلة.

وقال مسؤول في الوفد المرافق لنتنياهو أمس إن نتنياهو سيعرض في خطابة :"التحدي الذي تواجهه إسرائيل ودول المنطقة والولايات المتحدة، من محور الشر الإيراني، وسيقدم طريقة جديدة للتعامل مع هذا التحدي". كما سيستعرض "الجهود التي تبذلها في الحرب والمحاولات للإفراج عن كافة المختطفين وتحقيق النصر الكامل على حماس".

وبعد تأكيد لقاء الليلة الماضية بين نتنياهو وبايدن واللقاء مع الرئيس السابق دونالد ترامب. تم أيضا تحديد لقاء بين نائبة الرئيس والمرشحة الرئاسية كامالا هاريس مع نتنياهو اليوم أيضا - وبحسب التقارير، لن تكون هاريس حاضرة في خطابه.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض: "سيستقبل الرئيس بايدن نتنياهو في 25 تموز/يوليو في البيت الأبيض. وسيناقش القادة التطورات في غزة والتقدم نحو اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والالتزام الصارم من جانب الولايات المتحدة لأمن إسرائيل، بما في ذلك التعامل مع التهديدات الإيرانية لإسرائيل والمنطقة بأكملها. بعد اجتماع القادة، سيجتمعون مع عائلات الرهائن الأمريكيين لدى حماس، كما ستجتمع هاريس بشكل منفصل مع نتنياهو في 25 يوليو.