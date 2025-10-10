مصرع 19 شخصا إثر انفجار هائل دمّر أحد مباني منشأة لإنتاج المتفجرات العسكرية في ولاية تينيس

لقي 19 شخصاً حتفهم أو فُقدوا إثر انفجار هائل دمّر أحد مباني منشأة لإنتاج المتفجرات العسكرية في ولاية تينيسي، وفق ما قالته سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، وأوضح قائد شرطة مقاطعة همفريز، كريس ديفيس، أن الانفجار وقع في مصنع Accurate Energetic Systems، وهو من مورّدي المتفجرات للجيش الأميركي، مشيراً إلى أن الموقع دُمّر بالكامل.

وأضاف ديفيس، في مؤتمر صحافي: "يمكنني أن أؤكد فقدان 19 روحاً"، واصفاً المشهد في أعقاب الانفجار بأنه "الأكثر دماراً" الذي رآه خلال مسيرته المهنية. وأكد على وقوع ضحايا، لكنه امتنع عن إعلان حصيلة دقيقة، قائلاً: "دائماً ما أتمنى الأفضل. هل هناك احتمال أن يكون بعض الأشخاص مصابين أو في أماكن لم نتعرف عليهم بعد؟ نعم". ونوّه إلى أن المنشأة دُمّرت بالكامل: "لا يوجد ما يمكن وصفه، لقد اختفت". وأفادت السلطات المحلية بأن الانفجار أدى إلى اهتزاز المنازل المجاورة وأدى إلى انفجارات ثانوية.

ووقع الانفجار في حوالي الساعة 7:45 صباحاً بالتوقيت المحلي، ووصفه ديفيس بأنه "مدمّر"، لافتاً إلى أن فرق الطوارئ تمكنت من تأمين الموقع بحلول وقت متأخر من الصباح.