زبائن ماكدونالدز يتفاجئون بالبائع ترامب، ولن تصدقوا سبب قيامه بذلك

تفاجأ سكان ولاية بنسلفانيا اليوم (الأحد) باكتشاف بائع جديد في سلسلة مطاعم الهامبرغر الأمريكية "ماكدونالدز": في نافذة الخدمة في منصة "ادفع وانطلق" والذي اتضح أنه المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب.

وفي مقطع الفيديو المرفق وفي الفيديوهات المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية ترامب وهو يرتدي زي السلسلة، ويقوم بإعداد البطاطس المقلية وتقديم طلبات العملاء.

وجاء قرار إطلاق هذه الخطوة كجزء من الحملة الانتخابية للرئيس السابق بعد أن قالت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس إنها عملت طاهية في ماكدونالدز – وفي المقابل، زعم ترامب أن هذا كذب، لأن هذه الوظيفة لم يتم الإشارة إليها في سيرتها الذاتية.

وبحسب تقارير ذكرت أن هاريس خطوة ترامب ، فضلا عن دعوات من أنصاره وطلبات من المواقع الإخبارية تقديم دليل على عملها في الشبكة. لكن مديري حملتها لم يستجيبوا للطلبات.