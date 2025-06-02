السفير الأمريكي لدى إسرائيل يهاجم وسائل الإعلام الأمريكية بشدة بسبب تغطيتها الحرب في غزة

هاجم السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وسائل الإعلام الأمريكية بشدة اليوم (الاثنين) بسبب تغطيتها للحرب في غزة.

ووفقًا لهاكابي، فإن طريقة تغطية وسائل الإعلام الأمريكية للصراع في الشرق الأوسط ساهمت في تهيئة المناخ الذي أدى إلى مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، والهجوم الذي وقع الليلة الماضية وأُصيب فيه متظاهرون مؤيدون لإسرائيل في كولورادو.

ووفقًا للسفير هاكابي: "إن التغطية المتهورة وغير المسؤولة من قبل وسائل الإعلام الرئيسية في الولايات المتحدة تساهم في تهيئة المناخ المعادي للسامية الذي أدى إلى مقتل شابين في فعالية بالسفارة الإسرائيلية، ومحاولة قتل متظاهرين في كولورادو".

وتحدث هاكابي حول التقارير عن وجود أزمة إنسانية في غزة، قائلاً: "لقد تلقى المواطنون في غزة ما يقرب من خمسة ملايين وجبة دون انقطاع أو حوادث. إن كون صحيفة نيويورك تايمز، ووكالة أسوشيتد برس، وشبكة سي إن إن جزءًا من رواية كاذبة تغذيها حماس أمرٌ مدان. إنهم (وسائل الإعلام) يحرضون على العنف ضد الأبرياء في الولايات المتحدة".