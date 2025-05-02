"كشف معلومات حساسة عن هجمات اليمن"||إقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبيو سيحل محله

دراما في البيت الأبيض: تم إقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والز ونائبه أليكس وونغ من منصبيهما في البيت الأبيض اليوم (الخميس) من قبل الرئيس دونالد ترامب. ويأتي رحيلهم بعد أشهر من التوتر الداخلي - وخاصة فيما يتعلق بقضية أصبحت تعرف باسم "Signalgate". وسيتولى وزير الخارجية ماركو روبيو منصب القائم بأعمال مستشار الأمن القومي.

يشار إلى أن والتز نظم في شهر مارس/آذار محادثة مغلقة على تطبيق سيجنال، لكنه ارتكب خطأ عندما أدرج عن طريق الخطأ الصحفي جيفري جولدبرج من مجلة ذا أتلانتيك في المحادثة، مما كشف عن محتوى حساس تضمن مناقشات مع كبار مسؤولي الأمن القومي الأميركي حول إمكانية توجيه ضربة عسكرية ضد أهداف الحوثيين في اليمن.

وبحسب التقارير، فقد تم النظر في إمكانية استقالته بعد أن اعترف والتز بصحة المعلومات أمام كبار المسؤولين. ولكن والتز لم يقدم استقالته قط، ولم يطلب منه الرئيس ترامب ذلك. حتى أن ترامب دعمه علناً، ووصفه بأنه "رجل صالح تعلم درساً".

كان أليكس وونغ، نائب والتز، قد شغل سابقًا منصب نائب الممثل الخاص لكوريا الشمالية في إدارة ترامب الأولى، وكان من بين الشخصيات الرئيسية في المفاوضات التي أدت إلى القمة التاريخية بين ترامب وكيم جونج أون في عام 2018. كما شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ.

ويأتي رحيل المسؤولين الكبيرين على خلفية موجات من الانتقادات الداخلية لإدارة جهاز الأمن القومي في إدارة ترامب - وخاصة فيما يتعلق بالتسريبات، وفشل الاتصالات، وقرارات السياسة المثيرة للجدل. وبحسب التقارير الواردة من البيت الأبيض، فإن وزير الدفاع بيت هيجسيث، الذي شارك في المناقشات المحيطة بالعملية في اليمن، يخضع أيضًا للتدقيق الداخلي بعد اكتشاف أوجه قصور إضافية في سلوكه.

وفي السياق نفسه، قال السيناتور تشاك شومر من نيويورك، زعيم الحزب الديمقراطي، عندما سئل عن إقالة مايكل والتز، إن ترامب كان ينبغي أن يطرد هيجسيت بسبب مشاركته معلومات حول الضربات العسكرية في محادثات سيجنال. وقال للصحفيين "إنهم يطردون الشخص الخطأ". "إنهم بحاجة إلى طرد هيغسيت"

حتى الآن، لم يتم الإعلان عن أسماء المرشحين المتوقع أن يحلوا محل والتز وونغ في مناصبهم. ويحافظ البيت الأبيض على الصمت بشأن هذه المسألة، لكن بحسب التقديرات، من المتوقع أن يعين الرئيس ترامب أشخاصاً مخلصين سيعيدون الاستقرار إلى مكتب مستشار الأمن القومي خلال هذه الفترة الحساسة.