ترامب يطالب نتنياهو إنهاء الحرب في غزة :"نحتاج لإحلال السلام في العالم"

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، إنه يتعين على إسرائيل إنهاء الحرب في غزة. وقال ترامب، الذي قال في مقابلة أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن "ألقى بإسرائيل"، إنه يريد نقل رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مطالبا: " يجب عليك إنهاء الحرب في غزة. قوموا بذلك بسرعة، وعودوا إلى عالم السلام".

وقال ترامب :"نحتاج الى إحلال السلام في العالم. كنا قريبين من ذلك. أنجزنا اتفاقيات إبراهيم، وأراهن أننا كنا سندخل اليها ايران أيضا".

الرئيس السابق، الذي سخر من نتنياهو وإسرائيل في مناسبات مختلفة طوال الحرب، هاجم بايدن وزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في مقابلة بسبب الانتقادات اللاذعة التي وجهوها لرئيس الحكومة الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، بعد أن دعا الأخير إلى إجراء انتخابات في إسرائيل في خطاب غير عادي. واحتج ترامب قائلا: "فجأة يرمي بايدن إسرائيل بعيدا" وتابع "يقول إن نتنياهو يجب أن يرحل".

وقال ترامب إن شومر "ربما نسي أن إسرائيل خسرت الكثير من الناس في 7 أكتوبر. على الناس أن يتذكروا ذلك. ربما نسي شومر ذلك، لكنه في الواقع لم ينسه حقًا - لأنه يبحث إلى أين يمكن أن يحصل المزيد من الأصوات. يرى الفلسطينيين والمسيرات الكبيرة، وقرر الذهاب في هذا الاتجاه بدلاً من إسرائيل. لا أعرف كيف تبقى إسرائيل مع هؤلاء الأشخاص. يرى كل هذه المظاهرات، ودخل في صدمة - وفجأة ألقى إسرائيل بعيدا."

ووفقا له، لا ينبغي للولايات المتحدة أن تملي على حليفتها كيفية إدارة حكومتها: "ليس هناك شك في ذلك. إن الديمقراطيين سيئون للغاية بالنسبة لإسرائيل، لكن إسرائيل متمسكة بهم. إسرائيل مخلصة. بايدن سيء للغاية بالنسبة لإسرائيل. لا ينبغي أبدا أن تتعرض للهجوم. لو كان بايدن جيدًا مع إسرائيل، لما تم التوقيع على الاتفاق النووي أبدًا، ولما تعرضت إسرائيل للهجوم".

كما كرر ادعائه بأن إسرائيل لم تكن لتتعرض للهجوم لو كان رئيسا، من بين أمور أخرى لأن إيران تحت حكمه "كانت ستصبح فقيرة ولم تكن لتعطي المال لحزب الله".