ترامب يشن هجومًا شديدا على ماسك: "تحول إلى حادث قطار"

قد يعجبك أيضًا -

تستمر المواجهة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك بشكل جدي، حيث نشر ترامب منشورًا قويًا على شبكة Truth Social الليلة (الاثنين) وصف فيه ماسك بأنه "حطام قطار"، وذلك في أعقاب إعلانه عن إنشاء حزب يسمى "حزب أمريكا".

كتب ترامب: "يحزنني رؤية إيلون ماسك خارجًا عن مساره تمامًا. الشيء الوحيد الذي تُجيده الأحزاب الثالثة هو إثارة الفوضى والاضطرابات - وقد طفح الكيل من ذلك مع الديمقراطيين اليساريين المتطرفين".

كما انتهز الرئيس الفرصة للتفاخر بنجاحاته الأخيرة، قائلاً: "من ناحية أخرى، الحزب الجمهوري يسير بسلاسة. لقد مررنا أعظم مشروع قانون في تاريخ هذا البلد - إلغاء قانون السيارات الكهربائية السخيف. الآن، يمكن للناس شراء ما يريدون".

لاحقًا في المنشور، كشف ترامب أن ماسك طلب تعيين صديق مقرب لرئاسة ناسا، وهو طلب لم يُلبَّ. وكتب ترامب: "لم أجد ذلك مناسبًا، خاصةً عندما يتعلق الأمر بهيئة حكومية مرتبطة مباشرةً بشركات ماسك".

ردًا على ذلك، رد ماسك، الذي أعلن عن تشكيل الحزب الجديد أمس، بنبرة متحفظة نسبيًا، قائلاً: "دعم مرشح رئاسي ليس مستحيلًا، لكن تركيزي منصبّ على السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ".

ويواصل ماسك، الذي هاجم ترامب في وقت سابق من هذا الشهر من خلال التلميح إلى وجود صلة بقضايا إبستين، إثارة عاصفة سياسية عميقة - حيث تهدد المواجهة بينه وبين الرئيس السابق بتغيير خريطة الانتخابات المقبلة.