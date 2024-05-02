مجلس النواب الأميركي يقر قانون التوعية بمعاداة السامية

أمام التصاعد في مظاهر معاداة السامية التي رفعت لهيبها أجواء الحرب في غزة والتصعيد من قبل مؤيدي القضية الفلسطينية في الجامعات الأميركية، قام مجلس النواب الأميركي بالدفع بقانون التوعية بمعاداة السامية (Antisemitism Awareness Act (AAA)، وحصل على دعم من الحزبين.

هذا التشريع، الذي يهدف إلى معالجة التمييز ضد الطلاب اليهود، ينص على اعتماد تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة (IHRA) لمعاداة السامية من قبل وزارة التعليم.

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وقال ناثان ديامينت، المدير التنفيذي للسياسة العامة في الاتحاد الأرثوذكسي، أكبر منظمة شاملة لليهود الأرثوذكس في البلاد، إن "إقرار مجلس النواب لقانون التوعية بمعاداة السامية اليوم أمر بالغ الأهمية لمكافحة الفوضى المنتشرة في حرم الجامعات الأميركية".

وأشاد ديامنت بالنائبين مايك لولر (جمهوري من نيويورك) وجوش جوتهايمر (ديمقراطي من نيوجيرسي) لقيادة حزبيهما وحث مجلس الشيوخ على أن يحذو حذوهما.

(AP Photo/Mark Schiefelbein)

وبالمثل أعرب المسيحيون المتحدون من أجل إسرائيل (CUFI)، وهي أكبر منظمة مؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة، عن دعمهم لقانون التوعية بمعاداة السامية (ِ(AAA وأشادوا بمجلس النواب لتقدمه.

وقال متحدث باسم CUFI: "لقد دعمت CUFI هذا التشريع منذ عام 2016 ونحن نرحب بتمريره في مجلس النواب"، مشددًا على أهمية مكافحة معاداة السامية، خاصة في حرم الجامعات.

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في هذه الأثناء، عاد النائب براد شنايدر (IL-10)، عضو لجنتي الشؤون الخارجية و"الطرق والوسائل" بمجلس النواب، من زيارة رسمية إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث ناقش الديناميكيات الإقليمية، بما في ذلك الوضع في غزة وآفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأعرب شنايدر عن تفاؤله بشأن إمكانية تحقيق السلام بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، مشيراً إلى الرغبة المتزايدة بين قادة المنطقة لتبني اتجاه جديد في الشرق الأوسط.