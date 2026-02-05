إبستين رفض دعوة شوبرا زيارة إسرائيل باسم مزيف قائلا :"لا أحب إسرائيل"

كشفت مراسلات إلكترونية جديدة، نُشرت الأربعاء ضمن تحقيقات وزارة العدل الأميركية في قضية المجرم الجنسي جيفري إبستين، عن تفاصيل غير معروفة سابقًا حول علاقة جمعت بين إبستين وغورو “النيو إيج” الأميركي من أصول هندية ديباك شوبرا.

وبحسب الرسائل التي أُفرج عنها، وجّه شوبرا دعوة مباشرة لإبستين لزيارة إسرائيل، مقترحًا عليه استخدام اسم مستعار لإخفاء هويته، ومشيرًا إلى إمكانية مرافقته “بفتيات”، في صيغة أثارت جدلًا واسعًا عقب نشرها. وجاء في إحدى الرسائل: “تعال معنا إلى إسرائيل… إن أردت استخدم اسمًا مزيفًا… أحضر الفتيات، سيكون الأمر ممتعًا”.

إلا أن إبستين، وفق المراسلات، رفض الدعوة، ورد بشكل مقتضب قائلًا: “موقع آخر. أنا لا أحب إسرائيل”.

وعقب الضجة التي أثارها نشر الرسائل، أصدر شوبرا بيان اعتذار عبر حسابه على منصة “إكس”، أعرب فيه عن أسفه العميق لمعاناة ضحايا القضية، مؤكدًا إدانته لأي شكل من أشكال الاستغلال أو الإساءة. وشدد على أنه لم يشارك في أي نشاط إجرامي أو استغلالي، وأن علاقته بإبستين كانت “محدودة وغير مرتبطة بسلوكيات غير قانونية”.

وفي إشارة مباشرة إلى مضمون الرسائل، أقرّ شوبرا بأن بعض المراسلات “تعكس سوء تقدير في نبرتها”، معربًا عن ندمه عليها في ضوء ما تكشّف لاحقًا للرأي العام، ومؤكدًا أن تركيزه الحالي ينصب على دعم الضحايا والعمل على منع الانتهاكات.

وتأتي هذه الوثائق ضمن سلسلة متواصلة من التسريبات التي تكشف شبكة العلاقات الواسعة التي نسجها إبستين مع شخصيات بارزة في مجالات المال، والسياسة، والثقافة، والتي يُعتقد أنها ساعدته لسنوات في التستر على جرا