"بدون رجال يرتدون الفساتين": تعليمات وزير الحرب الأمريكي

يدفع وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث باتجاه إعادة هيكلة الجيش الأمريكي بما يراه مناسبًا. وقال اليوم (الأربعاء): "لا مزيد من أشهر الهوية، ولا مكاتب التنوع والإنصاف، ولا رجال يرتدون ملابس النساء. لا مزيد من عبادة تغير المناخ، ولا مزيد من الانقسامات، ولا عوامل التشتيت، ولا أوهام الجندر. لقد انتهى أمرنا".

في غضون ذلك، دعا هيجست أمس جنرالات وأدميرالات من جميع أنحاء العالم إلى اجتماع استثنائي في متحف سلاح البحرية في كوانتيكو، فيرجينيا، دون أن يُقال لهم في البداية لماذا. روّج هيجست للاسم الجديد - وزارة الحرب، رغم أنه لم يُغير رسميًا من قبل الكونغرس - وهاجم "القادة السامّين"، الذين اتهمهم بخفض معايير وزارة الدفاع.

قال هيجست لقادة الجيش الأمريكي إنه يصدر 10 تعليمات جديدة تشمل اللياقة البدنية، متطلبات عناية جديدة، والعودة إلى "أعلى معيار رجولي" للوظائف القتالية. وهاجم ما سماه "جنوداً بدناء" وأضاف: "من غير المقبول تماماً رؤية جنرالات وأدميرالات بدناء في ممرات البنتاغون وفي رأس قيادات حول العالم. هذا مظهر سيء".

أيضًا رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب توجه إلى الجنرالات وقال: "معًا، نعيد إحياء روح المقاتل". وأضاف ترامب أن إدارته تلتزم بتخصيص تريليون دولار للجيش في عام 2026. وأوضح ترامب: "سنعيد تركيزنا على اللياقة البدنية، والقدرة، والشخصية، والقوة. لن نكون سياسيين مباشرين عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن الحرية الأمريكية".

تصريحات رئيس الولايات المتحدة، التي استمرت أكثر من ساعة، شملت أيضًا مناقشات حول جائزة نوبل للسلام، ومفاوضات السلام بين إسرائيل وحماس، والرسوم الجمركية.