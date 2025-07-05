كارثة في تكساس: عشرات القتلى و20 فتاة مفقودة بسبب الفيضانات

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كارثة تكساس: قُتل ما لا يقل عن 24 شخصًا وفُقدت حوالي 20 فتاة من مخيم صيفي بعد أن تسبب فيضان مفاجئ قوي في فيضانات واسعة النطاق في الولاية طوال الليل (من الجمعة إلى السبت)، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال. وصرحت السلطات بأنه عُثر على العديد من الضحايا في المركبات وفي المياه. وصرح فريمان مارتن، رئيس إدارة السلامة العامة في تكساس، قائلاً: "سيكون هذا حادثًا ذا خسائر فادحة".

أفادت السلطات بأنه تم إنقاذ أو إجلاء أكثر من 230 شخصًا بحلول ليلة الجمعة. ومع ذلك، لا تزال 25 فتاة على الأقل في عداد المفقودين من مخيم ميستيك جيرلز الصيفي، الواقع بالقرب من نهر غوادالوبي الذي فاض على أطرافه.

قال نائب حاكم ولاية تكساس، دان باتريك، إن حوالي 500 من رجال الإنقاذ كانوا يبحثون على الأرض. وأضاف أنهم سيواصلون العمل طوال الليل وحتى الأيام القادمة حتى يتم العثور على جميع المفقودين. وأوضح أن الأحوال الجوية حالت في البداية دون تحليق المروحيات فوق المنطقة. ومع ذلك، أكد أن "هذا لا يعني أنهم فُقدوا. ربما لجأوا إلى شجرة أو ربما لم يتمكنوا من الاتصال. ندعو الله أن يُعثر على جميع المفقودين أحياءً".

وقال باتريك إن هناك حوالي 750 مُخيمًا في مخيم ميستيك. وفي رسالة وجهتها إدارة المخيم إلى أولياء الأمور، قيل إنه تم إبلاغ جميع العائلات التي فقدت بناتها. كما قيل إن المخيم لا يتوفر فيه كهرباء أو ماء أو إنترنت.