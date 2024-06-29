بعد الأداء الضعيف في المواجهة مع ترامب: استطلاع للرأي يظهر أن بايدن لم يفقد الدعم

تشير نتائج استطلاع أمريكي أجرته مؤسسة "مورنينج كونسلت" خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبيل الانتخابات في الولايات المتحدة، إلى أن جو بايدن لم يفقد التأييد الفوري بين الناخبين مقارنة بمنافسه دونالد ترامب، رغم فشل المواجهة التي جرت. يوم الخميس. وتتشابه النتائج مع نتائج استطلاع أجري عقب إدانة ترامب في قضية "مال الإسكات" قبل نحو شهر.

ومع ذلك، قال غالبية الناخبين، حوالي 60%، إنه يجب "بالتأكيد" أو "على الأرجح" استبدال بايدن كمرشح ديمقراطي بعد ظهوره في المناظرة. كذلك، عندما طلب الاستطلاع من المشاركين الاختيار بين بايدن والرئيس السابق ترامب، اختار 45% الرئيس الحالي و44% اختاروا الرئيس السابق..

كانت هذه المواجهة الرئاسية الأولى بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب عاصفة كما كان متوقعاً، وتلقى الرئيس الحالي الكثير من الانتقادات الشديدة على أدائه خلال المناظرة حامية الوطيس، رغم أنه كان الوحيد في بعض الأحيان الذي أجاب على الأسئلة. في المقابل، لم يخيب المرشح الجمهوري، الذي انشغل في الأشهر الأخيرة على وجه الخصوص بالمحاكمة الجنائية التي أدين فيها الآمال، وتصدر مجموعة من العناوين الرئيسية التي وجهت الى ناخبيه بشكل أساسي – وهاجمت الرئيس بايدن.