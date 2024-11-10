ترامب يعلن: بومبيو وهايلي لن يكونا جزءا من الإدارة الجديدة

أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الليلة (الأحد)، أن وزير الخارجية السابق مايك بومبيو وسفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، اللذين كانا جزءا من إدارته السابقة، لن يتسلما منصبا في إدارته الجديدة. في حين ردت هيلي في منشور على منصة’اكس’ وقالت: "فخورة بأنني كنت جزءًا من الإدارة السابقة لترامب، وأتمنى له النجاح في السنوات الأربع المقبلة."

في هذه الأثناء، يبتعد فريق الرئيس المنتخب عن خطة السلام في أوكرانيا التي حددها الاستراتيجي الجمهوري المخضرم بريان لانزا، الذي شارك أيضًا في الحملة الأخيرة. وقال لانزا في مقابلة مع بي بي سي إن إدارة ترامب ستطلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "رؤية واقعية للسلام". ووفقا له، فإن أولوية الإدارة الجديدة لأوكرانيا ستكون إحلال السلام وليس استعادة الأراضي المفقودة، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

ونفى مسؤول في فريق ترامب الانتقالي أن يكون لانزا يتحدث باسم الإدارة الجديدة. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "كان بريان لانزا مقاولا للحملة". "إنه لا يعمل لصالح الرئيس ترامب ولا يتحدث نيابة عنه". رفض ترامب نفسه استبعاد احتمال اضطرار أوكرانيا إلى التنازل عن الأراضي لروسيا، وكان غامضًا بشكل خاص عند مناقشة الحرب.