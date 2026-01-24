الولايات المتحدة: إلغاء أكثر من 9000 رحلة جوية بسبب عاصفة شتوية قوية

بسبب عاصفة شتوية شديدة تُهدد بشلّ حركة المرور في معظم أنحاء البلاد، أُلغيت أكثر من 9000 رحلة جوية مُجدولة لعطلة نهاية هذا الأسبوع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية، يخضع ما يقرب من 140 مليون شخص لتحذيرات جوية، من نيو مكسيكو إلى نيو إنجلاند. وتشير التوقعات إلى تساقط ثلوج كثيفة على نطاق واسع، وهطول أمطار متجمدة كارثية تمتد من شرق تكساس إلى كارولاينا الشمالية.

ويحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن الأضرار، لا سيما في المناطق المتضررة من الجليد، قد تكون مماثلة لتلك التي يُسببها إعصار، مع انقطاعات طويلة في التيار الكهربائي وإغلاق الطرق. وفي شمال تكساس، تتحرك الأمطار المتجمدة والبرد التي هطلت ليلة الجمعة إلى السبت باتجاه الجزء الأوسط من الولاية. وتحذر هيئة الأرصاد الجوية في فورت وورث من انخفاض درجات الحرارة بشكل خطير، مع برودة محسوسة تصل إلى -24 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تستمر هذه الظروف حتى يوم الاثنين. حتى صباح يوم السبت، انقطعت الكهرباء عن حوالي 68 ألف منزل في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك ما يقرب من 28 ألف منزل في تكساس. كما لا تزال الثلوج والأمطار المتجمدة تؤثر على أوكلاهوما، مما يعطل حركة السفر بشكل كبير.