كامالا هاريس تضمن الترشح لرئاسة الولايات المتحدة، ولهذا السبب لن تحضر خطاب نتنياهو في الكونغرس

حصلت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، على العدد الكافي من المندوبين اللازم لتعيينها المرشحة الديمقراطية في السباق الرئاسي الأمريكي، حسبما ذكرت شبكة CNN صباح اليوم (الثلاثاء).

وقالت هاريس في البيان الرسمي الليلة: "عندما أعلنت حملتي للرئاسة، قلت إنني سأخرج وأحصل على هذا الترشيح". "أنا فخورة لأنني حصلت على الدعم الواسع اللازم لكي أصبح مرشحة حزبنا". وأضافت: "أتطلع إلى استلام الترشيح رسمياً قريباً"

في غضون ذلك، تفيد التقارير أن هاريس لن تشارك خلال خطاب بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس، ولكن في الوقت نفسه سيكون هناك اجتماع ثنائي منفصل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية في البيت الأبيض هذا الأسبوع، بحسب ما ذكره أحد المقربين لهاريس.

تجدر الإشارة إلى أنه كان من المفترض أن تشارك هاريس في فعالية جمعية زيتا في إنديانابوليس والتي حددت قبل تحديد موعد خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلي. وجاء في التقرير: "في الاجتماع المقرر مع نتنياهو، تخطط هاريس لتأكيد التزامها بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها"، ولكنها أيضًا "تنقل وجهة نظرها بأن الوقت قد حان لإنهاء الحرب بطريقة تحصل بها إسرائيل على الأمن، وأن يتم إطلاق سراح جميع المختطفين في غزة وتنتهي معاناة المواطنين الفلسطينيين".