"مؤيد لإخلاء غزة وضم الضفة لإسرائيل"|| تقرير: هذا هو المنصب الذي يبدو أن ديفيد فريدمان سيتولاه

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة (بين الاثنين والثلاثاء) أن ديفيد فريدمان، وهو مؤيد متحمس لإسرائيل، سيكون على الأرجح سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بدلا من أليس ستيفانيك، التي ستعود إلى الكونغرس بناء على طلب الرئيس.

وقال المقربون من فريدمان إن ترامب اتصل به بشأن هذا الموضوع بالفعل خلال الحملة الانتخابية. فريدمان، كان سفير ترامب لدى إسرائيل ومن ضمن تحركاته لصالح دولة إسرائيل - تمكن من إقناعه بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس والاعتراف بسيادة إسرائيل في مرتفعات الجولان. وقد نشر مؤخراً كتاباً بعنوان "دولة يهودية واحدة" فصّل فيه أجندته. طموحه هو خلق وضع لا يتم فيه إخلاء قطاع غزة عن الفلسطينيين فحسب، بل تصبح الضفة الغربية أيضًا جزءًا من دولة إسرائيل.

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في البداية، أراد ترامب أن تكون أليس ستيفانيك، التي أثبتت نفسها مع رؤساء الجامعات، في المنصب الدبلوماسي، لكن في النهاية فضل الرئيس أن تكون إلى جانبه من أجل تعزيز الدائرة الجمهورية في الكونغرس. وإلى جانب التقارير، قال ترامب أيضا إن هناك 30 مرشحا لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.