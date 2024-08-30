كامالا هاريس: "سألتزم دائمًا بأمن إسرائيل، ويجب أن نتوصل إلى صفقة"

تحدثت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، كامالا هاريس، الليلة (الجمعة)، للمرة الأولى، قائلة إنها "ملتزمة بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها". سأكون دائما كذلك. وخاصة بعد مذبحة 7 أكتوبر".

وأضافت هاريس أنها ملتزمة أيضًا "بمعاناة الأبرياء في غزة. نحن بحاجة للتوصل إلى اتفاق في الدوحة لإنهاء الحرب، وإطلاق سراح المختطفين ومن ثم التوصل إلى حل الدولتين الذي سيؤدي إلى نهاية الصراع".

قال هاريس لاحقًا: "أنا بشكل لا لبس فيه ولا هوادة فيه ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل وقدرتها على الدفاع عن نفسها وهذا لن يتغير. لكن دعونا نرجع خطوة إلى الوراء. في 7 أكتوبر، ذبح 1200 شخص، شباب كثيرون شاركوا ببساطة في مهرجان موسيقي. لقد تم اغتصاب النساء بطريقة مروعة. لذلك، أقول اليوم، إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. ومن المهم كيف تفعل إسرائيل ذلك. لقد قُتل عدد كبير جداً من الفلسطينيين الأبرياء، وعلينا أن نتوصل إلى اتفاق- كنا في الدوحة. هذه الحرب يجب أن تنتهي".

وقالت أيضًا: "علينا أن نتوصل إلى اتفاق يتناول الإفراج عن الرهائن. لقد التقيت بعائلات الرهائن الأمريكيين. فلنخرج الرهائن والمختطفين. دعونا نتوصل إلى وقف لإطلاق النار. عندما تنظر إلى ما يعنيه ذلك للعائلات. وإلى الأشخاص الذين يعيشون في هذه المنطقة - إنه ليس الشيء الصحيح الذي يجب فعله لإنهاء هذه الحرب فحسب، بل سيفتح الباب أيضًا أمام الكثير مما يجب أن يحدث بعد ذلك. أنا ملتزمة كما كنت منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر بما يجب أن نفعله للعمل من أجل التوصل إلى حل الدولتين، الذي تكون فيه إسرائيل آمنة، ويتمتع الفلسطينيون فيه بالقدر نفسه من الأمن وتقرير المصير والاحترام".