ترامب يعلن الحرب على "العصابات الإرهابية" ومضاعفة الجائزة ضد الرئيس الفنزويلي مادورو

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سرًا أمرًا يُوجّه البنتاغون باستخدام القوة العسكرية ضد عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية، التي صنفتها الإدارة الأمريكية منظمات إرهابية، وفقًا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز أمس (الجمعة). تُمثّل هذه الخطوة تصعيدًا في جهود مكافحة هذه العصابات، التي كانت تُعتبر حتى الآن من مهام أجهزة إنفاذ القانون، لا الجيش.

ووفقًا للتقرير، يُخوّل هذا التوجيه الجيش الامريكي تنفيذ عمليات مباشرة، في البحر وفي الدول الأجنبية، ضد هذه العصابات. ويُجهز الجيش بالفعل خططًا مُحتملة، لكن هذه الخطوة تُثير تساؤلات قانونية مُعقّدة، بما في ذلك المخاوف من أن يُعتبر قتل المشتبه بهم الذين لا يُشكّلون تهديدًا مُباشرًا انتهاكًا للقانون الأمريكي.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، طبّق ترامب عدة إجراءات ضد هذه العصابات. فقد أرسل قوات إلى الحدود الجنوبية، ووسّع نطاق عمليات المراقبة التي تُجريها وكالة المخابرات المركزية، وأدرج منظمات مثل MS-13 وTren de Aragua كمنظمات إرهابية. قبل أسبوعين، أُضيفت عصابة "دي لوس سولس" الفنزويلية إلى القائمة، والتي تقول واشنطن إنها تُدار من قِبل الرئيس نيكولاس مادورو.

وفي الوقت نفسه، ضاعفت وزارة العدل الأمريكية المكافأةَ عن المعلومات التي تُفضي إلى القبض على مادورو، المتهم بالاتجار بالمخدرات، إلى 50 مليون دولار. وصرحت المدعية العامة بام بوندي: "لن يفلت من العدالة".