غموض وتساؤلات عن حجم الفترة الزمنية التي قضتها ميلانيا ترامب في البيت الأبيض

بعد مرور 110 يوما منذ أدى دونالد ترامب اليمين الدستورية للمرة الثانية رئيسا للولايات المتحدة، اتضح أن زوجته ميلانيا لم تقضي معظم هذه الأيام معه في البيت الأبيض، ووفقا لتقرير مطول في صحيفة "نيويورك تايمز" اختفت ميلانيا ترامب غالبية هذه الفترة عن أعين الجمهور وهي تعيش الآن في برج ترامب في مانهاتن أو في قصر مار إيه لاغو بولاية فلوريدا. وقال مسؤولون في الإدارة إنها كانت في البيت الأبيض لفترة أطول مما يعرفه الجمهور، لكنهم لم يذكروا متى بالضبط، أو إلى متى.

ووفقا للتقرير، ظهرت ميلانيا ترامب في واشنطن العاصمة يوم الخميس للكشف عن طابع بريدي لتكريم السيدة الأولى السابقة باربرا بوش وحضور حفل للأمهات المحاربات. لكن مصدرين مطلعين على جدول أعمالها قالا إنها كانت في البيت الأبيض لمدة تقل عن 16 يوما منذ تنصيب زوجها. وقال آخرون إن هذا التقدير كان سخيا أيضا.

لقد قامت السيدة الأولى بتعيين طاقم عمل للعمل لديها في الجناح الشرقي للبيت الأبيض، ولكنها نادراً ما تتواجد في المكتب. حتى أولئك الذين يرتادون مار إيه لاغو بشكل منتظم يقولون إنهم نادراً ما يرونها. وقالت كاثرين جيليسون، المؤرخة بجامعة أوهايو التي ركزت أبحاثها على زوجات رؤساء الولايات المتحدة: "لم نشهد سيدة أولى تتمتع بمثل هذا القدر من الظهور المنخفض منذ بيس ترومان، أي منذ ما يقرب من 80 عاما".

ووفقا للتقرير فإن علاقة ترامب وميلانيا الزوجية تأثرت كثيرا مع المحاكمات التي واجهها ترامب، ووفقا لمسؤولين مطلعين على الديناميكية العائلية، فإن محاكمة "دفع رسوم الإسكات" للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز- أدت إلى تحديات ليست سهلة بينهما. وبقيت ميلانيا بعيدة عن المحكمة، وكذلك عن الحملة الانتخابية التي دخلت مرحلة حاسمة بعد ذلك بفترة وجيزة. وقد زادت محاولة اغتيال زوجها هذا الصيف، والحادث الذي وقع في نادي الجولف الذي أعقب ذلك، من خوف ميلانيا، التي كانت تخشى على سلامة عائلتها لسنوات. وبعد تنصيب ترامب الأول في عام 2017، كانت تخشى حتى الخروج من السيارة والمشاركة في موكب النصر.

في المرة السابقة انتظرت ميلانيا أشهرا حتى انتقلت الى البيت الأبيض، حيث كان ابنها بجيل 10 سنوات وأرادت التريث بانتقاله الى مدينة جديدة. والآن توفيت والدتها في شهر كانون ثاني/يناير الماضي، وهي تمكث فترة طويلة إلى جانب والدها فيكتور.

وحاليا بارون بجيل 19 عاما، وينهي السنة الأولى في جامعة نيويورك، لكن ميلانيا تبقى أم حريصة، حين سُئلت في مقابلة مع فوكس نيوز أين ستكون خلال السنوات الأربع القادمة، فأجابت: "سأكون في البيت الأبيض. وعندما أحتاج إلى أن أكون في نيويورك، سأكون في نيويورك. وعندما أحتاج إلى أن أكون في بالم بيتش، سأكون في بالم بيتش. لكن أولويتي القصوى هي أن أكون أمًا، وأن أكون السيدة الأولى، وأن أكون زوجة. وابتداءً من 20 يناير/كانون ثاني، سأخدم الوطن". ورغم هذه التصريحات، فإن ميلانيا نادرا ما تتواجد في البيت الأبيض.

وكانت بجانب زوجها في حفل عيد الفصح التقليدي الشهر الماضي، وهذا الأسبوع في إطلاق الطابع البريدي لباربرا بوش، زوجة جورج بوش الأب، لدى السيدة الأولى طاقمها الخاص في الجناح الشرقي للبيت الأبيض، ولكن ماذا تفعل عندما لا يحضر الرئيس؟ وأشار التقرير الى منشور يتضمن مقطع فيديو على صفحة "فلوتس"، السيدة الأولى، على موقع إنستغرام، كتب: "يشرفنا أن نرحب بالبستانيين الشباب في البيت الأبيض". ولكن ميلانيا نفسها لم تظهر في الفيديو، وليس من الواضح ما إذا كانت موجودة هناك في ذلك الوقت أم لا.

لكن باولو زامبولي، أحد المقربين من ترامب وميلانيا،يؤكد أنه ليس هناك ما يدعو للتساؤل حول غياب ميلانيا عن واشنطن. وقال لصحيفة التايمز "إنها تحب البيت الأبيض، وتحب العمل كسيدة أولى".

لكن وفقا للصحيفة، السبت الماضي، عندما هبط الزوجان ترامب في نيويورك، بمناسبة عيد ميلاد ميلانيا الخامس والخمسين. قبلها الرئيس على الخد، ثم دخلت السيارة، وصعدت إلى المروحية الرئاسية - وذهب كل منهم في طريقه المنفصل. وفي يوم الخميس، التقيا في حفل إطلاق الطوابع، ولكن على أي حال، لا يُتوقع أن تنضم ميلانيا إلى جولة الرئيس ترامب المقبلة إلى الشرق الأوسط، والتي ستشمل محطات في المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.