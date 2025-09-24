جيمي كيميل يعود إلى الشاشة - وترامب يهاجم: "مجموعة فاشلين"

قد يعجبك أيضًا -

بعد أن أوقفت بث برنامجه بعد تصريحات حول مقتل تشارلي كيرك، أعادت شبكة ABC الليلة الماضية (بين الثلاثاء والأربعاء) إلى الشاشة مقدم برنامج ’اللايت نايت’، جيمي كيميل. رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، رد بغضب: "لا أصدق أن ABC 'أخبار مزيفة' أعادت لكيميل وظيفته. مجموعة من الخاسرين الحقيقيين."

في منشور نشره، كتب ترامب: "تلقى البيت الأبيض من ABC إشعارًا بأن برنامج كيميل أُلغي! حدث شيء ما منذ ذلك الحين حتى الآن، لأن جمهوره اختفى، و'قدراته' لم تكن موجودة أبدًا. لماذا يرغبون في شخص يعود، بينما أداؤه ضعيف جدًا، ليس مضحكًا، ويعرض الشبكة للخطر عندما يبث 99% دعاية ديمقراطية؟".

وأضاف "من وجهة نظري، هذا ذراع إضافي للحزب الديمقراطي، وحسب علمي هذه مساهمة غير قانونية لحملة انتخابية. يبدو أننا سنتحقق من ABC بهذا الشأن. سنرى كيف سنتدبر الأمر. في المرة السابقة التي اصطدمت بهم، دفعوا لي 16 مليون دولار. هذه المرة يبدو الأمر أكثر ربحية حتى. مجموعة حقيقية من الفاشلين! ليعفن جيمي كيميل مع تقييماته السيئة".

وفقًا للتقارير، أجرت شركة ديزني، المسؤولة عن شبكة ABC التي تبث البرنامج، محادثات عديدة مع النجم، وفي نهايتها تقرر إعادة البرنامج للبث.

أعلنت الشبكة الأسبوع الماضي أنها ستقوم على الفور بإيقاف برنامج جيمي كيميل الحواري الذي يذاع في وقت متأخر من الليل من بثها، وذلك في أعقاب التعليقات الأخيرة التي أدلى بها المضيف حول تايلر روبنسون، المشتبه به في مقتل تشارلي كيرك.

بدأت الضجة بعد بث مونولوج قال فيه كيميل إن حركة "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى" تحاول تحقيق مكسب سياسي من الادعاءات حول هوية تايلر روبنسون - المشتبه به في قتل كيرك. وبحسب أقواله: "عصابة MAGA تحاول يائسة تصوير هذا الطفل، الذي قتل تشارلي كيرك، وكأنه شيء آخر ليس واحداً منهم - وتفعل كل شيء لجني نقاط سياسية من ذلك. وبين كل الاتهامات، وجدوا أيضاً وقتاً للحِداد".