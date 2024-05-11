بارون ترامب ينسحب من أول نشاط سياسي له بالحزب الجمهوري ، وما دخل والدته بالقرار

انسحب النجل الأصغر للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بارون، من أول ظهور سياسي مقرر له ، بعد اختياره كمندوب في مؤتمر الحزب الجمهوري الذي من المقرر أن يعقد في تموز/يوليو القادم.

جاء هذا وفقا لبيان صادر عن مكتب والدته ميلانيا، الزوجة الثالثة للرئيس السابق، وذلك بعد أن تصدر اسم بارون (18 عاما) عناوين الصحف العالمية أن سيكون أحدث شخصية في عائلة ترامب تدخل المعترك السياسي.

وأوضح البيان بأنه "بينما يتشرف بارون باختياره مندوبا من قبل الحزب الجمهوري في فلوريدا، لكنه يرفض المشاركة بسبب التزامات سابقة"، وسيشهد المؤتمر المنعقد في ميلووكي تتويج ترامب رسميا منافسا يمثل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، حيث يقوم مندوبو كل ولاية بتسمية مرشحهم، وكان من المقرر ظهور بارون مع إخته أريك ترامب، ودونالد ترامب جونيور وتيفاني ترامب وزوجها كجزء من وفد فلوريدا.