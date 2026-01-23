بسبب عاصفة جليدية: إلغاء آلاف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة

يواجه أكثر من 200 مليون شخص في الولايات المتحدة عاصفة شتوية عاتية، يُتوقع أن تجلب معها مزيجًا من الجليد والثلوج والظروف المتجمدة إلى امتداد 2000 ميل من البلاد بحلول نهاية الأسبوع. وقد يتأثر نحو ثلثي الولايات المتحدة بما يُرجح أن تكون أقوى عاصفة شتوية تشهدها البلاد منذ خمس سنوات على الأقل. في إطار الاستعدادات لهذه الأحوال الجوية القاسية، أعلنت شركات الطيران في البلاد بالفعل إلغاء آلاف الرحلات الجوية من الجمعة إلى الأحد. وتركزت معظم عمليات الإلغاء في تكساس ولويزيانا وأوكلاهوما وأركنساس وتينيسي، وجميعها في جنوب الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يبدأ هطول الأمطار المتجمدة والثلوج والبرد في السهول الجنوبية يوم الجمعة، قبل أن ينتقل إلى وادي المسيسيبي وتينيسي يوم السبت، ثم يصل إلى شمال شرق البلاد ومنطقة وسط المحيط الأطلسي يومي الأحد والاثنين.

وقد أعلنت السلطات المحلية حالة الطوارئ، وتستعد لمجموعة متنوعة من السيناريوهات، بما في ذلك تساقط الثلوج بكثافة، والرياح القوية، وتراكم طبقات سميكة من الجليد على الطرق.

تطرق الرئيس دونالد ترامب إلى موجة البرد القارس عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، "تروث سوشيال"، ساخراً من المهتمين بتغير المناخ: "من المتوقع أن تضرب موجة برد قياسية 40 دولة. هذا أمر نادر الحدوث. هل يمكن للمدافعين عن البيئة أن يشرحوا لنا أين ذهبت ظاهرة الاحتباس الحراري؟"