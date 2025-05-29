ايلون ماسك يعلن انتهاء منصبه في البيت الإبيض

أعلن رجل الأعمال إيلون ماسك، صباح اليوم الخميس، انتهاء دوره في البيت الأبيض كمستشار كبير للرئيس دونالد ترامب.

يُمثل رحيله، الذي أُعلن عنه في وقت متأخر من يوم الأربعاء، نهاية فصلٍ مضطربٍ شهد تسريح آلاف الموظفين، وتفكيك وكالات حكومية، وموجة من الدعاوى القضائية. وأكد مسؤولٌ في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة هذا التغيير، رحيل ماسك

وقال مصدرٌ مطلعٌ لرويترز إن ماسك لم يُجرِ محادثةً رسميةً مع ترامب قبل إعلان رحيله: "اتُخذ القرار على مستوى كبار الموظفين".

في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "إكس"، كتب ماسك: "مع انتهاء فترة خدمتي كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس ترامب على فرصة تقليص الإنفاق غير الضروري. ستزداد مهمة وزارة كفاءة الحكومة قوةً بمرور الوقت، حيث ستصبح أسلوب حياة في جميع أنحاء الإدارة ".

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يُذكر أنه في مارس الماضي، أفادت التقارير أن ترامب أبلغ أعضاء مجلس الوزراء الأمريكي أن ماسك لا يملك صلاحية فصل الموظفين في وزاراتهم. وجاء هذا الإعلان بعد أن أجرى ماسك سلسلة واسعة من التخفيضات والتسريحات في مختلف أقسام الإدارة الأمريكية.