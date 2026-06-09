أكبر ضبط في تاريخ تشيلي؟ العثور على 100 طن مخدرات داخل أخشاب

أعلنت سلطات الجمارك والإنفاذ في تشيلي اليوم (الثلاثاء) عن إحباط أكبر عملية تهريب مخدرات في تاريخ البلاد، حيث تم ضبط أكثر من 100 طن من المواد المحظورة. وقد تم إخفاء المخدرات، ومعظمها من الكوكايين والكيتامين، ودمجها داخل شحنات خشب بوزن إجمالي يقارب 1,080 طن.

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تم تحديد الشحنة الضخمة في موانئ أريكا، سان أنطونيو وبلبارايسو، وكانت موجهة إلى أسواق أوروبا، حيث تقدر قيمتها بحوالي 8.3 مليار دولار. تم تحقيق هذا الضبط التاريخي في نهاية تحقيق مطول استمر ستة أشهر، قادته بشكل مشترك النيابة العامة في تشيلي، الشرطة البحرية وسلطات الجمارك. خلال العملية تم تحديد 45 حاوية كانت تحتوي على الألواح الملوثة.

وفقًا لبيان هيئة الجمارك، من بين كل شحنة خشب تم تحديدها، تراوح نسبة المواد من 10% إلى 20% من المخدرات غير القانونية، مما جعل العملية استثنائية في نطاقها.

وزير الدفاع في تشيلي، مارتين أراو، أشار إلى الحدث وأكد أن العملية تكشف عن مدى التعقيد الذي تتمتع به شبكات الجريمة المنظمة التي تنشط في المنطقة. وأفادت هيئة الجمارك أنه لو كان الشحن قد وصل إلى وجهته في أوروبا، لكانت هناك حاجة إلى "عمليات كيميائية متقدمة" في مختبرات متخصصة من أجل فصل واستخراج المخدرات من ألواح الخشب التي امتصتها.