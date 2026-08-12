حققت النائبة الديمقراطية إلهان عمر فوزًا واسعًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي عن الدائرة الخامسة في ولاية مينيسوتا، بعدما حصلت على أكثر من 80% من أصوات الناخبين، في نتيجة تعزز فرصها في مواصلة مسيرتها داخل مجلس النواب الأميركي.

وتُعد عمر، المنحدرة من أصول صومالية، من أبرز الأصوات التقدمية داخل الحزب الديمقراطي، كما ارتبط اسمها بمواقف حادة من إسرائيل وسياساتها في الشرق الأوسط، ما جعلها شخصية مثيرة للجدل على الساحة السياسية الأميركية.

وانضمت عمر إلى مجلس النواب عام 2018، خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكانت ضمن مجموعة من النائبات الديمقراطيات التقدميات التي برزت في تلك المرحلة، إلى جانب ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز ورشيدة طليب وأيانا بريسلي.

وأصبحت المجموعة هدفًا لهجمات سياسية متكررة من ترامب، الذي دعا في حينه النائبات إلى "العودة إلى بلدانهن"، في تصريحات أثارت جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة.

ويمنح الفوز الكبير في الانتخابات التمهيدية عمر دفعة سياسية جديدة، ويؤكد استمرار حضور التيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، خصوصًا في الدوائر التي يتمتع فيها الحزب بقاعدة انتخابية قوية.