السيناتور ماركو روبيو لـ i24NEWS :"يجب على الولايات المتحدة تقديم أهتمام أكبر لشمال إسرائيل"

في المقابلة الحصرية مع i24NEWS ، قدم السيناتور الأمريكي ماركو روبيو من الحزب الجمهوري رؤيته حول العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والولايات المتحدة وسط الاحتجاجات الأخيرة المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية.

تطرق السناتور روبيو، الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، لجوانب مختلفة من الصراع بين إسرائيل وحماس، وحزب الله، ودور الولايات المتحدة فيه.

وشدد السيناتور روبيو على التهديد الكبير الذي يشكله حزب الله في الشمال، مشيرًا إلى أن المجموعة المسلحة "أكثر قدرة بعدة مرات من حماس". وشدد على أهمية الوعي في الولايات المتحدة بخطورة الصراع في المنطقة الشمالية من إسرائيل.

وبينما كان السيناتور روبيو يدعو إلى حل سلمي، أكد بنفس الوقت على ضرورة "عدم السماح لأي من يتبقى من مسلحي حماس بالاستمرار بعد انتهاء الصراع" لأنهم برأيه سيعتبرون ذلك انتصارا.

وفقًا لروبيو، في حين أن هناك أعضاء في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة لديهم رأي أقل دعمًا لإسرائيل، فإن حزمة المساعدات التي أقرتها الولايات المتحدة مؤخرًا لدعم إسرائيل كان يجب المصادقة عليها قبل ذلك بكثير "بالفعل في 8 أكتوبر". وسلط السيناتور روبيو الضوء على دعم الحزبين لإسرائيل في الكونجرس وشدد على أهمية استمرار المساعدات لإسرائيل

بالانتقال إلى الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية، أعرب السيناتور روبيو عن قلقه بشأن ما وصفه بـ "أيديولوجية اليسار العالمي" التي تصور الطرف الأضعف، مثل حماس، على أنه الضحية. وانتقد سيطرة بمن وصفهم "الغوغاء الاحتجاجيين" على الحرم الجامعي وأدان "أي تهديدات ضد الطلاب اليهود"، مشددًا على "الحاجة إلى ضمان بيئة مريحة لجميع الطلاب، خاصةً بالنظر إلى السياق التاريخي لمعاداة السامية". وقال "الحرية في التعبير لا تسمح لك بتهديد الطلاب اليهود" وذكر أن اولئك الذين يدعمون منظمة وصفها بأنها "إرهابية تستهدف في نهاية المطاف الولايات المتحدة ويدرسون بعد حصولهم على تأشيرة، يجب أن يتم إزالتهم من البلاد".

وحذر السيناتور روبيو من خطورة ضخ المليارات في الجامعات حيث ينشر الطلاب المشاعر المعادية لإسرائيل، مسلطًا الضوء على أن الهدف النهائي لمثل هذه المشاعر ليس إسرائيل فقط، بل أمريكا نفسها.