ترامب يعلن إغلاق المجال الجوي لفنزويلا ومحيطها بالكامل، وفنزويلا:"لا نقبل أية تهديدات أجنبية"

وسط تصاعد المواجهة مع الزعيم اليساري، نيكولاس مادورو، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقع "تروث سوشيال"، اليوم السبت،"جميع شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر، يُرجى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها مغلقاً بالكامل"، فيما أدانت فنزويلا في بيان، اليوم السبت، إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه ينبغي اعتبار مجالها الجوي "مغلقاً بالكامل"، معتبرةً أنه "تهديد استعماري". وأورد بيان صادر عن وزارة الخارجية أن "فنزويلا تندد بالتهديد الاستعماري الذي يسعى إلى المساس بسيادة مجالها الجوي وتدينه، إذ يشكل عدواناً جديداً مستفزاً وغير مشروع وغير مبرر ضد الشعب الفنزويلي".

ومن جانبها، نددت كوبا، السبت، بإعلان ترامب إغلاق المجال الجوي لفنزويلا، واعتبرت أن الرئيس الأميركي يريد "الإطاحة بحكومة فنزويلا الشرعية". يأتي ذلك في وقت كثفت فيه إدارة ترامب الضغط على فنزويلا من خلال نشر قوة كبيرة في البحر الكاريبي، لا سيما أكبر حاملة طائرات في العالم.

وكانت سلطات الطيران الأميركية، قد حثت الأسبوع المنصرم، طائرات المدنية العاملة في المجال الجوي الفنزويلي على "توخي الحذر" بسبب "تدهور الوضع الأمني وزيادة النشاط العسكري في فنزويلا أو حولها".

ودفع ذلك التحذير ستّ شركات طيران مسؤولة عن معظم الحركة الجوية في أميركا الجنوبية إلى تعليق رحلاتها إلى فنزويلا. وأثارت الخطوة غضب كاراكاس ودفعتها إلى سحب تراخيص الشركات (إيبيريا الإسبانية، وتاب البرتغالية، وأفيانكا الكولومبية، ولاتام البرازيلية التشيلية، وغول البرازيلية، وتوركش إيرلاينز التركية) بسبب "مشاركتها في أعمال إرهاب الدولة التي تروج لها حكومة الولايات المتحدة بتعليق عملياتها الجوية التجارية من جانب واحد".

وتؤكد واشنطن أن الهدف من الانتشار العسكري هو الحد من تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، لكن كاراكاس ترى أنه يرمي إلى الإطاحة بمادورو والاستيلاء على نفط فنزويلا.ونفّذت القوات الأميركية ضربات ضد أكثر من 20 سفينة قالت إنها تشتبه في تهريبها المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادي منذ بداية سبتمبر، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا.