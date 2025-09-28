جريمة وحشية تهز الأرجنتين : مقتل ثلاث نساء ببث حي ومباشر

آلاف الأشخاص شاركوا في مظاهرة أُقيمت اليوم (الأحد) في بوينس آيرس، للمطالبة بالعدالة من أجل ثلاث نساء، من بينهن فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، قُتلن في جريمة وحشية هزّت الأرجنتين – وتم بثّها مباشرة على الهواء.

أحداث القتل المروعة للارا غوتييريس البالغة من العمر 15 عامًا، مورينا فاردي وبريندا ديل كاستيو، كلتاهما في العشرين من عمرهما، تم بثها مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي. ووفقًا لاشتباه الشرطة المحلية في البلاد، فإن عصابة لتجار المخدرات هي المسؤولة عن الجريمة – وقد بثوا ذلك بهدف إرسال رسالة وتحذير الآخرين.

وزيرة الأمن القومي الأرجنتينية أفادت أنه حتى الآن تم اعتقال خمسة مشتبه بهم في الحادث، ثلاثة رجال وامرأتان. مع ذلك، رجل يبلغ من العمر 20 عامًا، الذي تدعي السلطات أنه زعيم المجموعة، لم يُقبض عليه بعد. وبحسب المحققين، تم نقل الضحايا الثلاثة قبل حوالي أسبوع ونصف في شاحنة إلى منطقة ظنوا أن هناك حفلة تُقام فيها، وهناك تم قتلهم. وقالت السلطات في البلاد إن الخطة كانت "معاقبتهم" بسبب خرقهم لقانون العصابة - وأن يكونوا بمثابة تحذير للآخرين.