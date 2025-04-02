ورطة جديدة لمستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي

أجرى أعضاء مجلس الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، بمن فيهم مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، مايكل والتز، محادثات حول شؤون حكومية عبر حسابات Gmail الشخصية، حسبما نشرت اليوم (الأربعاء) في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

استخدم أحد كبار مساعدي المسؤول والتز خدمة البريد الإلكتروني التجاري لإجراء محادثات مع زملائه في الوكالات الحكومية الأخرى، والتي شملت مواقف عسكرية ومعلومات حساسة، وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني التي تمت مراجعتها. وتظهر المراسلات أنه بينما استخدم مسؤول وكالة الأمن القومي حسابه الشخصي على Gmail، استخدم زملاؤه الحسابات الصادرة عن الحكومة.

تم إرسال معلومات إلى حساب Gmail الخاص بـوالتز، وإن كانت أقل حساسية، ولكنها لا تزال قابلة للابتزاز، مثل جدول أعماله ومستندات العمل الأخرى. وقال المسؤولون إن والتز كان يقوم أحيانًا بالنسخ واللصق من جدول سيجنال الخاص به لتنسيق الاجتماعات والمناقشات. وقال مسؤول كبير في الإدارة إن والتز أنشأ واستضاف محادثات "سيجنال" أخرى مع أعضاء الكابينيت حول قضايا حساسة، بما في ذلك الصومال والحرب الروسية في أوكرانيا.

Jim WATSON / AFP

وقال بريان هيوز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، إن "والتز لم ولن يرسل معلومات سرية في حساب مفتوح".

ولنتذكر أنه الشهر الماضي أضاف مسؤولون كبار في إدارة ترامب عن طريق الخطأ رئيس تحرير مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، جيفري غولدبرغ، إلى المجموعة التي خططوا فيها للهجمات على الحوثيين.

وكتب محرر المجلة: "أرسلت لي إدارة ترامب عن طريق الخطأ خططها الحربية ضد الحوثيين. وقد أشركني قادة الأمن القومي في الولايات المتحدة، وتحديداً مستشار الأمن القومي مايك والتز، في محادثة جماعية حول الضربات العسكرية المتوقعة في اليمن. ولم أكن أعتقد أنها يمكن أن تكون حقيقية، ثم بدأت القنابل في السقوط"، كما قال في مقال في مجلة "ذي أتلانتيك".