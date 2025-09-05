ترامب يُفكّر في تعيين عمدة نيويورك سفيرًا جديدًا، هل يُجبر على التقاعد؟

قد يعجبك أيضًا -

أفادت صحيفة بوليتيكو، اليوم الجمعة، نقلًا عن مصدرين مُطّلعين على المناقشات، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُفكّر في تعيين عمدة نيويورك، إريك آدامز، سفيرًا لدى المملكة العربية السعودية.

يأتي هذا المنصب المُحتمل في الوقت الذي يُواجه فيه آدامز، المُتأخّر في استطلاعات الرأي، ضغوطًا للتخلي عن ترشحه لولاية ثانية كعمدة لنيويورك، بهدف تعزيز حزبه ووقف زخم المُرشّح الأبرز، زهران ممداني، وهو ديمقراطي اشتراكي.

سيُعطي تقاعد آدامز دفعةً قويةً لحاكم نيويورك السابق أندرو كومو، الذي يُشارك العمدة قاعدةً من الناخبين المُعتدلين وكبار السنّ والعمال. وقد تعهّد الجمهوري كورتيس صليبا بعدم الانسحاب من السباق، وهو يحتل المركز الثالث في استطلاعات الرأي خلف كومو.