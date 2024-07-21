ترامب يخطب لأول مرة منذ محاولة الاغتيال أمام حشد ويكشف عن معلومات طبية

بعد أسبوع ونصف من اغتيال المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، شارك أمس (السبت) رسالة موقعة من طبيب البيت الأبيض السابق روني جاكسون، تتضمن تفاصيل العلاج الطبي الذي تلقاه. في هذه الأثناء، تم الكشف عن تفاصيل جديدة حول العملية التي قام بها توماس ماثيو كروكس، الشاب الذي حاول قتل الرئيس الأمريكي.

قدمت الرسالة المعلومات الطبية الأكثر تفصيلاً التي شاركها طاقم ترامب علنًا. وكتب جاكسون أنه أجرى تقييما طبيا وعالج جرح أذن ترامب يوميا. وعمل جاكسون سابقًا طبيبًا للبيت الأبيض، وظل قريبًا من ترامب منذ مغادرته.

في هذه الأثناء، ألقى ترامب خطابا الليلة الماضية أمام الآلاف في تجمع حاشد في ميشيغان، وهو أول تجمع له منذ محاولة الاغتيال التي وقعت الأسبوع الماضي. وأعرب عن امتنانه للدعم الاستثنائي والحب الذي قدم له. وقال في كلمته: "أنا لا أقف أمامكم إلا بفضل الله تعالى، لقد حدث شيء مميز للغاية"، وختم: "الأسبوع الماضي تلقيت رصاصة من أجل الديمقراطية".

تفاصيل جديدة حول عملية الاغتيال: توماس ماثيو كروكس، الشاب الذي أطلق النار على ترامب، شغل مسيرة زودته بصور جوية للمكان الذي ألقى فيه ترامب الخطاب، وبالتالي - فهذا خلل أمني خطير للغاية. وذكر أيضًا أنه شغل المسيرة أكثر من مرة أثناء استكشافه للمنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، عثر المحققون على متفجرات في سيارة كروكس المتوقفة بالقرب من المنطقة، إلى جانب حاملة باليستية، وعبوة ناسفة أخرى، على ما يبدو، إشارة إلى أنه ربما كان يريد التسبب في أضرار أكبر.

ويقال أيضًا أن كروكس تلقى في الأشهر الأخيرة عدة طرود إلى منزله تحمل علامة "مواد خطرة"، وفقًا للمسؤولين. لقد بحث عبر الإنترنت عن مواعيد تجمعا ت ترامب، لكنه سعى أيضًا للحصول على معلومات حول المؤتمر الديمقراطي الشهر المقبل وعن الرئيس بايدن.