بعد المناظرة العاصفة: تايلور سويفت تعلن أنها ستدعم كامالا هاريس في الانتخابات الأمريكية

بعد المواجهة العاصفة الليلة (بين الثلاثاء والأربعاء) بين كاميلا هاريس ودونالد ترامب، أعلنت المغنية الأميركية تايلور سويفت، أنها ستدعم هاريس لرئاسة الولايات المتحدة: "سأصوت لكاميلا هاريس وتيم والتز في انتخابات 2024". وكتبت في منشور على موقع إنستغرام: "إنها تناضل من أجل الحقوق والأهداف التي أؤمن أنه بحاجة للنضال من أجل الدفاع عنها".

أعتقد أنها زعيمة مستقرة وقوية، وأعتقد أنه يمكننا تحقيق المزيد في هذا البلد إذا تمكنا من أن تقودنا بالهدوء وليس بالفوضى. لقد كنت متحمسة جدًا وأعجبت باختيارها للنائب تيم والتز، الذي دعم حقوق المثليين والتلقيح الاصطناعي وحق المرأة في جسدها لعقود من الزمن، لقد قمت بأبحاثي، وقمت باختياري". رد تيم والتز على دعم سويفت ببث مباشر: "هذا وقت Swifties".