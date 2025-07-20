فضيحة : الانتقام الذي خطط له ترامب من ماسك، واكتشف أنه مستحيل

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وبعد أيام قليلة من إثارة الرئيس ترامب لإمكانية قطع العلاقات مع شركات ماسك في أوائل يونيو/حزيران، بدأت إدارة ترامب مراجعة عقود سبيس إكس مع الحكومة الفيدرالية، لكنها وجدت أن معظم العقود كانت أساسية، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست صباح اليوم (الأحد).

صُممت المراجعة لتحديد الهدر المحتمل في عقود الشركة الحكومية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وفقًا لما ذكرته المصادر لصحيفة واشنطن بوست. وقد قرر مسؤولو الإدارة عدم قدرتهم على إلغاء معظم هذه العقود نظرًا لأهميتها البالغة لوزارة الدفاع ووكالة ناسا.

سلّط التقييم الأولي الضوء على هيمنة الشركة العالمية في مجال رحلات الفضاء، وبصفتها مزودًا رئيسيًا لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية. وصرح مسؤول في البيت الأبيض بأن مراجعة العقود الحكومية ركّزت على مجموعة من الشركات التي تتمتع بعقود حكومية مربحة.