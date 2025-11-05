كارثة في الولايات المتحدة: مصرع 7 أشخاص بتحطم طائرة شحن قرب مطار محمد علي

تحطمت أمس (الثلاثاء) طائرة شحن تابعة لشركة UPS بالقرب من مطار محمد علي الدولي في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي. قُتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص، من بينهم أربعة عمال كانوا على الأرض. كما أُصيب 11 آخرون. ووفقًا للتقارير الأولية، حاولت الطائرة الإقلاع في طريقها إلى هونولولو في هاواي، ولكن بعد وقت قصير من بدء الإقلاع اندلع حريق في أحد المحركات فسقطت على الأرض واشتعلت فيها النيران.

https://x.com/i/web/status/1985842659710419002 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

الحريق الذي اندلع نتيجة التحطم أدى إلى أضرار جسيمة بالمباني الصناعية في المنطقة. قوات إطفاء كبيرة استدعيت إلى المكان ونجحت في السيطرة على النيران بعد ساعات طويلة. السلطات شددت على أنه لم يتم العثور على شحنة خطرة على متن الطائرة.

شركة UPS، التي تدير مركز التوزيع العالمي خاصتها("وورلدبورت") في نفس المطار - أحد أكبر المراكز اللوجستية في العالم - أعلنت أنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات. وقالت الشركة في بيان لوسائل الإعلام: "أفكارنا مع الضحايا وأحبائهم".

السلطة الأمريكية لسلامة الطرق (NTSB) وهيئة الطيران الفدرالية (FAA) فتحتا تحقيقاً شاملاً في ملابسات التحطم. مصادر مطلعة على التفاصيل تقدر أن الحديث يدور عن "فشل محرك خطير أو عطل في نظام الوقود"، ومع ذلك لا يزال من المبكر تحديد السبب الرسمي.

مطار لويفيل أغلق لبضع ساعات بسبب الحادث، لكن منذ ذلك الحين استؤنفت بعض الرحلات.