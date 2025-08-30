تقرير: دعوى في الأرجنتين تطالب باعتقال نتنياهو إذا زار البلاد

قد يعجبك أيضًا -

ذكرت وكالة رويترز أن محامين في مجال حقوق الإنسان في الأرجنتين رفعوا دعوى جنائية لدى المحكمة الفيدرالية يطالبون فيها باعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في حال زيارته البلاد. يأتي ذلك وسط تقارير تفيد باحتمال زيارة نتنياهو للبلاد في سبتمبر/أيلول، وهي زيارة لم تُؤكد رسميًا بعد.

ووفقًا للدعوى، يتحمل نتنياهو والسلطات الإسرائيلية مسؤولية الحادث الذي وقع في 23 مارس/آذار، والذي أسفر، وفقًا للمحامين، عن "إعدام 15 شخصًا" - من بينهم عمال طوارئ حاولوا تقديم المساعدة لضحايا هجوم شنه الجيش الإسرائيلي.

قدّم الوثيقة المحامي الأرجنتيني رودولفو يانزون وراجي سوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. وتنص الشكوى على أن "نتنياهو مسؤول جنائيًا بصفته شريكً في ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في التسبب عمدًا في الموت بالتجويع، بالإضافة إلى جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".

وبحسب تقرير رويترز، أضافت صحيفة كلارين الأرجنتينية أن نتنياهو قد يتخلى عن زيارة الإرجنتين ويحاول بدلا من ذلك لقاء الرئيس الأرجنتيني ميلي في نيويورك، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في نهاية سبتمبر/أيلول.