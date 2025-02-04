الحكم على أمريكي بالسجن 457 عاما لارتكابه هذه الجرائم

حُكم على فنسنت ليمارك بوريل، 57 عامًا، من جورجيا، الأسبوع الماضي بالسجن لمدة 475 عامًا بتهمة إدارة معارك كلاب وإساءة معاملة الحيوانات. وبحسب السلطات ضبط بحوزته على 107 كلاب. بدأت القضية في عام 2022 عندما أبلغ عامل توصيل في شركة "أمازون" السلطات عن ربط عدة كلاب بسلاسل ثقيلة في ممتلكات المتهم في مدينة دالاس بولاية جورجيا.

وادعى المدعون في النهاية أنه تم العثور على الكلاب التي كانت في العقار وعليها علامات اساءه المعاملة، بما في ذلك بعض الكلاب التي لوحظ أنها تعاني من نقص الوزن. تم ربط العديد من الكلاب بالأشجار، دون طعام أو ماء أو مأوى. وقال مكتب المدعي العام لمقاطعة بولدينج: "هذا تكتيك يستخدم لبناء العدوان لدى الكلاب". وذكر البيان أيضًا أن طبيبًا بيطريًا قام بفحص الكلاب ووجد أن العديد منها تمتلك أسنان مختلعة ولديها ندوب بسبب القتال.

حكم قاضي المحكمة العليا دين بوشي على بوريل بعد أن أدانته هيئة محلفين بـ 93 تهمة بقتال الكلاب و10 تهم بالقسوة على الحيوانات. وقال المدعي العام لجرائم الحيوانات في الولاية: "هذه أطول عقوبة معروفة لقتال الكلاب في أي مكان".