هل الولايات المتحدة في طريقها لغزو بري لفنزويلا؟ | ترامب: "اتخذت قرارًا تقريبًا بشأن الهجوم من عدمه"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه اتخذ قراره بشأن مهاجمة فنزويلا "اتخذت قرارًا تقريبًا بشأن الهجوم من عدمه. لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في وقف تدفق المخدرات من هناك إلى الولايات المتحدة".

في غضون ذلك، ناشد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو شعب الولايات المتحدة: "أوقفوا اليد المتهورة التي تحرس التفجيرات والقتل والتهديدات بالحرب في أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي. أوقفوا الحرب - لا من أجل الحرب! يجب على مواطني الولايات المتحدة أن يلعبوا دورًا حاسمًا في منع وقوع مأساة لأمريكا بأكملها".

وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة واشنطن بوست أن المناقشات تشمل "مجموعة واسعة من الخيارات"، بعضها يشمل العمل العسكري المباشر على الأراضي الفنزويلية. في الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن الجيش الأمريكي يستعد بالفعل لاحتمال إصدار أمر هجوم. بدأ الطيارون على متن حاملة الطائرات جيرالد فورد دراسة أنظمة الدفاع الجوي الفنزويلية، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كان سيُطلب منهم التحرك.

كما ذكرت رويترز أن نظام مادورو يوزع أسلحة على نطاق واسع ويُهيئ الأرضية لحرب عصابات في حال حدوث غزو أمريكي.