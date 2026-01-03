ترامب يعلن مفاجأة كبرى: القبض على مادورو وزوجته ونقلهما سرًا خارج فنزويلا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القبض على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما جوًا إلى خارج البلاد، ويؤكد تنفيذ ضربات داخل فنزويلا، مشيرًا إلى أن تفاصيل إضافية ستُعلن لاحقًا.

هذا وأفادت تقارير مادورو اعتُقل بهدف تقديمه للمحاكمة في الولايات المتحدة على جرائمه. وذكرت وكالة رويترز ذلك نقلًا عن سيناتور أمريكي، قال إن معلوماته استندت إلى تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

ومع انتشار لقطات لانفجارات وطائرات فوق العاصمة الفنزويلية كاراكاس على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت مبكر من صباح السبت، أكد مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب الأمريكية أن هذه العملية صدرت أوامر بها على أعلى مستوى.

نشرت مراسلة شبكة سي بي إس، جينيفر جاكوبس، على وسائل التواصل الاجتماعي، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين: "أمر الرئيس ترامب بشن غارات على مواقع داخل فنزويلا، بما في ذلك منشآت عسكرية".

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مسؤولاً أمريكياً آخر أكد أن عملية عسكرية جارية في فنزويلا. ولم يعلق المسؤول على الأهداف المحددة، وقال إن من المتوقع أن يصدر البيت الأبيض بياناً بمجرد خروج القوات الأمريكية من المجال الجوي للبلاد.

لقد وعد ترامب مرارًا بعمليات برية في فنزويلا، بما في ذلك قوله في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه سيكون من "الذكي" لمادورو أن يتنحى عن منصب الرئيس.