ترامب وبوتين في ولاية ألاسكا: هل تنجح القمة في بلورة اتفاقات بشأن الحرب في أوكرانيا؟

استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة إلمندروف بولاية ألاسكا وهي أول محادثات مباشرة بينهما منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض. ومن المتوقع أن يعقد الرئيسان اجتماعاً في حوالي الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش) داخل قاعدة إلمندروف-ريتشاردسون المشتركة.

ومن جهته قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن "القمة المنتظرة في ولاية ألاسكا بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين ستستمر لمدة 6-7 ساعات"، متوقعاً "إحراز نتائج ما قد يسفر عن عقد "اجتماع ثلاثي" يضم أيضاً الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".

وكان البيت الأبيض قد أعلن في بيان، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيشاركان في لقاء الرئيس دونالد ترمب، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف أنه خلال غداء عقب الاجتماع، سيحضر روبيو وويتكوف ووزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك ووزير الدفاع بيت هيجسث ورئيسة موظفي ترمب سوزي وايلز.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، رداً على سؤال لوكالة "ريا نوفوستي" بشأن احتمالات رفع العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده عقب المحادثات بين الرئيسين الروسي والأميركي فلاديمير في قمة ألاسكا، إنه "سيتم رفع القيود عن البعض".

وفي السياق قال مسؤولون أميركيون لشبكة CNN، اليوم الجمعة، إن "الولايات المتحدة ترى ضرورة تقديم بعض الحوافز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدفع عملية السلام في أوكرانيا".وأضاف "الحوافز المقدمة لروسيا قد تشمل صفقات تجارية جديدة مع روسيا أو صفقة أسلحة استراتيجية".

وقالت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة الديمقراطية هيلاري كلينتون، الجمعة، إنه في حال تمكن الرئيس دونالد ترمب من التفاوض لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا دون أن تضطر كييف إلى التنازل عن أي أراضٍ، فإنها ستقوم بترشيحه شخصياً لجائزة نوبل للسلام.